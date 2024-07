En plena tensión con Lula, Javier Milei se reunirá con Jair Bolsonaro en Brasil

El presidente argentino Javier Milei viajó anoche a Camboriú, Brasil, para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se reunirá con destacados líderes de la derecha latinoamericana, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el chileno José Antonio Kast y el mexicano Eduardo Verástegui. Milei se presentará hoy, un día antes de la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, a la que no asistirá para evitar encontrarse con su homólogo brasileño, Lula da Silva, con quien mantiene una tensa relación.

La atención se centra en el discurso de Milei, ya que se espera que mantenga su tono crítico hacia Lula. En la Casa Rosada, nadie quiere anticipar el contenido de su intervención, aunque en sus últimas apariciones públicas, Milei ha mantenido un tono confrontacional. La tensión entre ambos líderes se intensificó después de que Lula le negara el saludo a Milei en la reciente Cumbre del G-7 en Italia.

Desde Argentina, las autoridades tienen una versión diferente de los hechos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que ambos mandatarios se saludaron cordialmente en un encuentro casual. Esta afirmación fue respaldada en una conferencia de prensa el 26 de junio y en una entrevista con el canal SBT News.

Las declaraciones cruzadas no han cesado. Milei, en respuesta a las críticas de Lula, declaró: “Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?”. Lula, por su parte, pidió disculpas al pueblo argentino por las “tonterías” expresadas por Milei y solicitó que el presidente argentino se disculpara con Brasil y con él.

Especulaciones

La tensión diplomática ha llevado a algunos sectores de la prensa brasileña a especular sobre la posibilidad de que Lula llame a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, un paso previo a retirarlo del país. Este posible movimiento podría agravar aún más la situación diplomática, sumándose a los recientes conflictos con España y Bolivia.

El desarrollo de estos acontecimientos y las declaraciones que Javier Milei realice en CPAC serán cruciales para determinar el futuro de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil.