Una tumba sencilla y una única inscripción: Franciscus

La tumba del papa Francisco será de mármol de la región italiana de Liguria y llevará la inscripción ‘Franciscus’, además de la reproducción de su cruz pectoral, según ha anunciado Vatican News, ayer.

También ha revelado que la tumba se encuentra en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de la basílica liberiana, cerca del Altar de San Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayor.

Precisamente, el papa Francisco expresó su deseo de ser enterrado en una tumba realizada con “piedra de Liguria”, la tierra de sus abuelos”. Además, en su testamento pidió que su sepulcro estuviese “en la tierra”, que fuese “sencillo”, sin decoración, y con la única inscripción “Franciscus”.

Por otro lado, según ha informado Vatican News, el ataúd del papa Francisco será sellado ritualmente mañana por la noche y este acto lo presidirá el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Al rito litúrgico asistirán varios cardenales y personalidades de la Santa Sede. Este acto marcará el final del velatorio público en la Basílica de San Pedro.

Finalmente, el funeral del papa Francisco se llevará a cabo mañana a las 10:00 (04:00 hora de Bolivia) en la Plaza de San Pedro. La misa de exequias se celebrará en el atrio de la Basílica, según el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, y será presidida por el decano del Colegio según ha informado la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas.

En cuanto a los gastos para la preparación del entierro del pontífice, Francisco expone en su testamento que estos “serán cubiertos por la suma del benefactor” que ha dispuesto trasladar a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y de la que dice haber dado las “instrucciones oportunas a Mons. Rolandas Makrickas, Comisionado Extraordinario del Capítulo Liberiano”.

“No respondía”

El médico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco, contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice: “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos pero no me respondía, no había nada que hacer”.

Y detalló: “Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba”; al tiempo que explicó que se decidió no llevarlo al hospital porque su deseo era “morir en casa”.

“No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma”, dijo Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos.

Reveló que “si hubiera perdido el conocimiento” se habría “tenido que seguir las directrices de su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, que era como un hijo para el Santo Padre” y que eran las de “ningún ensañamiento terapéutico”.

“Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación”, que “le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus”, explicó.

El que fue también su cirujano en dos operaciones, subrayó: “El lunes hacia las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Strappetti: el Santo Padre está muy enfermo, tenemos que volver al Gemelli. Preavisé a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, parecía difícil pensar que fuera necesario un ingreso”.

“Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado, le expliqué que la hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli. Murió poco después”, recordó Alfieri.

En otra entrevista aseguró que “nunca se expuso al peligro”.

Capilla Sixtina se cierra el lunes

La Capilla Sixtina del Vaticano cerrará al público a partir del lunes 28 de abril para los preparativos del cónclave en el que se elegirá un sucesor del papa Francisco, fallecido el pasado lunes con 88 años.

Mañana tendrá lugar el funeral del Papa Francisco, fallecido el lunes 21 de abril, y tras un periodo de luto de nueve días se convocará el cónclave, en un plazo máximo de 20 días desde la muerte, por lo que su inicio se estima entre el 5 y el 10 de mayo.

50 jefes de Estado asisten al funeral

Hasta 50 jefes de Estado y 10 “nobles soberanos” asistirán mañana al funeral del Papa Francisco, según ha informado el portal oficial del Vaticano ‘Vatican News’.

En total, 130 delegaciones oficiales han confirmado su asistencia.

Entre los jefes de Estado se encuentran: el presidente de los EEUU, Donald Trump; el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y sus homólogos argentino y francés, Javier Milei y Emmanuel Macron.