Miles de vuelos afectados y demora en servicios básicos en América por apagón de Microsoft

El mayor apagón informático de la historia sacudió este viernes América, con miles de vuelos cancelados, caos en aeropuertos y hospitales paralizados en Estados Unidos, mientras que México y Brasil tuvieron que lidiar con demoras y problemas en bancos y servicios esenciales.

El apagón informático causado por una actualización defectuosa de CrowdStrike, que afectó a los sistemas de Microsoft Windows, está teniendo un impacto desigual en diversos países de América. A continuación, se detalla cómo las naciones del continente se vieron afectadas, subrayando las diferencias en la incidencia del problema.

En Estados Unidos, el apagón informático tuvo un impacto masivo, especialmente en el sector de la aviación y la logística. Más de 31,000 vuelos se retrasaron y alrededor de 3,600 fueron cancelados, afectando tanto a aerolíneas nacionales como internacionales.

Aeropuertos clave como los de Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston reportaron problemas significativos en sus sistemas, que generaron largas filas y caos generalizado en los procedimientos de aduana debido a la necesidad de realizar procesos manuales.

El sector salud también sufrió gravemente. Instituciones como el sistema médico Kaiser Permanente y varios hospitales en Houston enfrentaron interrupciones en el acceso a la información de los pacientes, lo que resultó en cancelaciones de citas y demoras en procedimientos críticos como los trasplantes.

Por su parte, las empresas de envíos UPS y FedEx alertaron sobre posibles demoras en la entrega de paquetes.

En Canadá, el apagón afectó a varios sectores, incluyendo bancos, aeropuertos, y hospitales. La aerolínea Porter suspendió todos sus vuelos temporalmente, y el aeropuerto de Toronto, el más grande del país, experimentó retrasos debido a problemas con las aerolíneas estadounidenses que operan desde la ciudad.

El sistema bancario, representado por TD Bank, también se vio afectado, aunque la Asociación de Bancos de Canadá aseguró que el impacto sería temporal.

En México, la infraestructura aérea no se vio tan afectada directamente por el fallo de Microsoft, gracias a la utilización de sistemas propios protegidos contra interferencias externas. No obstante, hubo demoras y cancelaciones en vuelos internacionales.

Aerolíneas como Volaris y Viva Aerobús reportaron fallas en sus sistemas de reservaciones, lo que provocó largas filas y aglomeraciones en los aeropuertos.

Suramérica salió mejor parada, excepto Brasil

Brasil registró problemas en los canales de atención de algunas distribuidoras eléctricas y cierta inestabilidad en bancos como Bradesco, Next, Neon y Banco Pan. Las aerolíneas también sufrieron incidencias, con la aerolínea Azul reportando problemas en el aeropuerto de Viracopos en Campinas. Sin embargo, el control del tráfico aéreo no se vio afectado, y el servicio de suministro eléctrico se mantuvo estable.

Argentina experimentó una afectación mínima, con la aerolínea JetSMART reportando problemas en el registro de pasajeros. A pesar de estos inconvenientes, los vuelos continuaron operando. Otros sectores del país no reportaron incidencias significativas.

El aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, tuvo una baja incidencia del problema, afectando principalmente los procesos de facturación de las aerolíneas. Copa Airlines y otras compañías comenzaron a restablecer sus servicios a través de alternativas.

Las operaciones aéreas en la República Dominicana no se vieron afectadas por el fallo informático. El operador Aeroportuario Aerodom, que administra seis aeropuertos en el país caribeño, informó de que sus terminales funcionaban con normalidad, aunque recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos.

En Perú, los aeropuertos registraron una incidencia mínima. Solo un vuelo internacional en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima se vio afectado. Las aerolíneas nacionales e internacionales reportaron normalidad en sus operaciones, aunque se recomendó a los pasajeros estar atentos a posibles cambios.

Chile experimentó una incidencia mínima en el sistema bancario y en las operaciones de aerolíneas. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF) y la aerolínea Latam informaron que sus servicios se mantenían operativos con niveles mínimos de afectación. JetSmart reportó problemas intermitentes, recomendando a sus pasajeros presentarse en el aeropuerto con antelación.

En Honduras, los aeropuertos enfrentaron problemas en el registro de viajeros y equipajes, con aerolíneas como Spirit Airlines cancelando vuelos. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) trabajó en conjunto para reconectar los sistemas informáticos y mitigar los inconvenientes. Por su lado, el sistema bancario no reportó problemas significativos.

En Puerto Rico, los centros sanitarios no presentaron incidentes mayores. La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Rosa Castro Ávila, informó que los servicios a los pacientes no se vieron afectados significativamente, aunque se mantuvieron en alerta máxima.



Paraguay no reportó afectaciones en su operación aérea ni en otros sectores públicos o privados. Las autoridades locales indicaron que los aeropuertos Silvio Pettirossi y Guaraní no enfrentaron problemas, aunque permanecían atentos a posibles incidencias futuras.

En conclusión, el apagón informático global causado por la actualización defectuosa de CrowdStrike afectó de manera desigual a los países de América, con Estados Unidos y Canadá experimentando los mayores inconvenientes, especialmente en los sectores de aviación y salud.

Otros países como Argentina, Panamá, República Dominicana, y Paraguay reportaron afectaciones mínimas, mientras que en México y Brasil, aunque hubo problemas, se mantuvo la estabilidad en las operaciones críticas.