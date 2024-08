Bruselas dice que coordinar a nivel europeo será clave para prevenir brotes de mpox

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, insistió este lunes en que lograr un "enfoque coordinado" a nivel europeo será "esencial para evitar potenciales brotes de casos de mpox", después de que el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE concluyera que el riesgo de extensión de esta enfermedad por Europa es "bajo".

"El Comité de Seguridad Sanitaria se ha reunido hoy para hablar de la preparación y del camino a seguir para proteger a nuestros ciudadanos", compartió la comisaria chipriota en un breve mensaje en X.

En la misma red social, la dirección general de Sanidad de la Comisión Europea señaló que durante la reunión de este lunes, celebrada de forma telemática, se compartió la información más actualizada y los siguientes pasos con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud y el CDC africano.

"La Comisión está vigilando la situación estrechamente y apoyando una respuesta europea coordinada", dijo este órgano.

Este comité ha desaconsejado medidas como realizar controles en frontera o extender la vacunación a la población general.

Convocado la semana pasada a raíz de que la OMS declarase la emergencia sanitaria global por la extensión de una variante de mpox -denominada clado II- por casi una veintena de países africanos, el comité no descarta que vayan a aparecer nuevos casos importados de la misma en Europa, como ya ha detectado Suecia.

Sin embargo, en la línea de lo que ya han manifestado estos días tanto la OMS como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), considera que el riesgo de que haya probabilidad de una extensión del mpox a la población general de la UE es actualmente "bajo".

El riesgo es mayor en poblaciones con contacto estrecho con casos confirmados y en personas especialmente vulnerables, pero no para la población general.

Este comité, compuesto por expertos de la Comisión Europea y de los Estados miembros, coordina la respuesta rápida de la UE a las amenazas transfronterizas graves para la salud y es clave para el intercambio de información sobre las medidas específicas adoptadas por cada país.

Junto con la Comisión Europea, define las acciones que deben emprenderse en materia de preparación, planificación, comunicación de riesgos y las respuestas.

Por su parte, el pasado viernes, el ECDC descartó que pueda haber un contagio continuado si se actúa con rapidez y pidió asegurar una vigilancia efectiva, pruebas de laboratorio, investigación epidemiológica y capacidad para rastrear contactos, iniciativas similares a las que reclama la OMS.

La directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, considera que, por el momento, el riesgo de un brote importante de mpox en Europa es "de muy bajo a bajo".

La Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) ya ha confirmado la donación de 215.000 dosis de vacunas contra esta enfermedad, así como apoyo a la agencia de salud de la Unión Africana para el diagnóstico y la secuenciación del virus.

En España aún no se ha detectado ningún caso de esta variante, y aunque el Ministerio de Sanidad no descarta que ya esté presente en nuestro país, ha destacado que los positivos más recientes no han cambiado ni en gravedad ni en sintomatología a los que se vienen haciendo desde abril de 2022, cuando estalló el brote con otra variante, el clado II, que es la que ha estado circulando en Europa.

La República Democrática del Congo, epicentro de la nueva variante, ha registrado 15.664 casos potenciales y 548 muertes desde el inicio del año -con los menores de 15 años representando el 56 % y el 79 % de todos los casos y muertes, respectivamente-, mientras que al menos 13 países africanos han registrado casos.