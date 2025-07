Policía pide no olvidar a los efectivos caídos en emboscadas evistas

El comandante General de la Policía Boliviana, Augusto Juan Russo, pidió este viernes no olvidar a los policías que ofrendaron sus vidas en los operativos para restablecer el tránsito y el orden público, durante el violento bloqueo de seguidores de Evo Morales.

“Estas medallas y palabras no alcanzan porque no hay reconocimiento humano que este a la altura del sacrifico de un hermano caído, pero sí podemos hacer algo: Prometer que nunca los vamos a olvidar, que no vamos a claudicar jamás como institución y que vamos a seguir construyendo la Policía del Bicentenario”, afirmó.

Este viernes, el Gobierno y la Policía Boliviana reconocieron en un acto público el trabajo de los policías del Comando Departamental de Oruro en el levantamiento del bloqueo de caminos de seguidores de Morales.

Entre el 10 y 11 de junio, los policías que llegaron a Llallagua, Potosí, fueron atacados por bloqueadores armados. Tres policías fueron asesinados en emboscadas y un cuarto en otro punto de resistencia en Cochabamba.

Se trata del teniente Brayan Jorge Barrozo, quien fue asesinado con un disparo de arma de fuego; del teniente Carlos Apata Tola que fue capturado y golpeado hasta su muerte en Aguas Calientes; y del sargento Jesús Mamani Morales, capturado por bloqueadores en Aguas Calientes y brutalmente golpeado hasta su muerte.

En tanto, el teniente Cristian Calle Alcón fue golpeado e hicieron detonar un explosivo en su cuerpo. Sus restos fueron encontrados en la localidad de Tacopaya, en la carretera entre Oruro y Cochabamba.

“Lo dice el himno ‘Salve oh Patria’ cuando exalta: ‘El poder de tus brazos Oruro’, pero no solo es un verso vacío, ese poder hoy sostiene a Bolivia libre, podemos ver cómo las carreteras, en este momento, están transitables y gozan de todo lo que esta Patria ofrece”, afirmó Russo.

Al momento cuatro personas fueron detenidas y remitidas a la cárcel de manera preventiva, entre ellas el identificado como el francotirador que segó la vida del teniente Barrozo.

“Con el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Régimen y Policías estamos avanzando en las investigaciones y dando satisfacción a las familias y tranquilidad a la institución policial. Honor y gloria a los cuatro mártires y héroes de la Patria, a los oficiales de policías que han pertenecido al Comando Departamental de la Policía de Oruro y de La Paz”, aseguró Russo.