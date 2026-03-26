La Selección Nacional buscará dar el primer paso ante Surinam, hoy en Monterrey

Bolivia buscará dar el primer paso para clasificarse al Mundial 2026, se enfrentará a Surinam por el Repechaje Internacional a partir de las 18:00, en el Gigante de Acero que tendrá una gran cantidad de aficionados nacionales que arribaron en las últimas horas a territorio mexicano.

El ganador de este partido se enfrentará el martes a Irak, equipo de mejor puntuación en el ranking FIFA, en el partido decisivo para clasificarse al Mundial 2026.

La Selección Nacional ha tenido más días de trabajo que su rival, cuyo entrenador, Henk Ten Cate, sólo se comunicó por internet con sus jugadores y tuvo sólo cinco días de labor con todo el plantel en Monterrey, sede del encuentro.

Si alguna duda tenía Óscar Villegas en la conformación de su plantel, la disipó luego de los dos entrenamientos con la totalidad del plantel, ayer y el martes.

En el arco, Guillermo Viscarra se ha mostrado en mejores condiciones que Carlos Lampe, y es el candidato número uno en el arco. Luego, todo está definido en la zaga con Medina, Haquín, Morales y Fernández; E.Vaca, Tomé, Villamil; R.Vaca; Terceros y Monteiro.

El arribo de Fernández le dio calma al DT que apostará por la categoría internacional de ambos, quienes son titulares en sus respectivos equipos, Liga de Quito y Akron Tolyatti de Rusia.



En la ofensiva, le dio su respaldo total a Enzo Monteiro, jugador que tuvo minutos en las Eliminatorias, mientras Juan Godoy será pieza de recambio, en determinado momento del partido.

Ayer por la tarde, se pulieron los últimos detalles en el entrenamiento en el Complejo Los Borregos de Monterrey, en medio de estrictas medidas de seguridad y bastante privacidad.

Mientras Surinam, bajo el mando del neerlandés Ten Cate, también cerró sus aprestos en un ambiente de bastante optimismo. “Bolivia tiene un buen equipo, pero no creo que sea superior a Surinam, hay buenos jugadores, pero pienso en avanzar a la final”, dijo Ten Cate, con bastante experiencia internacional.



Además, dijo que tiene bien referenciado a Miguel Terceros, jugador del Santos, “es buen jugador, pero tenemos la fórmula para neutralizarlo”, señaló.

Al margen

El cuerpo técnico de la Verde confirmó ayer a los jugadores desafectados, por diferentes motivos: Richet Gómez, Leonardo Zabala, Gilmar Centella, Yomar Rocha, Víctor Abrego y Dieguito Rodríguez.



En el caso de Rocha fue uno de los últimos en llegar a Monterrey, dos días antes del partido, mientras el resto por razones estrictamente técnicas, pero estarán a disposición en caso de que se juegue ante Irak, la próxima semana.

Un recuerdo ingrato

Tras dejar en el camino a Uruguay y Venezuela, en las Eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978, la FIFA decidió que la Selección Nacional juegue un “Mundialito” en Cali, Colombia en el que se enfrentó a Brasil y Perú. Los dos primeros de este triangular se clasificarían al Mundial y el tercero iría a una denominada repesca en el que se enfrentaría a Hungría.

A Bolivia le fue mal en el Mundialito de Cali, fue goleado por Brasil y Perú, por 8-0 y 5-0, respectivamente. “Nos creíamos en el cielo, pensamos que ya estábamos en el Mundial, la realidad fue distinta”, dijo Carlos Aragonés a tiempo de recordar ambos partidos.

Luego, Bolivia tuvo que jugar dos partidos ante Hungría, de visitante y local. “Nos entrenamos en Alemania con Edward Virba, se llamó a naturalizados y se probó un equipo, luego de manera sorpresiva cambió a la hora del partido”, recordó Aragonés. En el partido en Budapest, Bolivia perdió por 0-6 ante el seleccionado húngaro, considerado esos días como uno de los mejores de Europa. Y, en la vuelta, en La Paz, se perdió 2-3.



“Le deseo lo mejor a la Selección, que no se confíe, hay buen equipo y tengo fe en que se clasificará al Mundial”, dijo Aragonés.