El teatro se apodera de Cochabamba esta semana

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 24/03/2026 a las 8h45
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Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de cultura de la alcaldía de Cercado.

Ayer levantó telón el grupo “La Bua” en el colegio Amor de Dios, en la zona de Valle Hermoso, generando gran expectativa en sus estudiantes.

Hoy (10:00) es el turno de “Teatro Trono”, que entrará en escena en la unidad educativa Nueva Cruz, en Alejo Calatayud.

El grupo “Rajatabla” saltará al escenario mañana (16:00) en el recinto educativo San Antonio de Pucara, situado en la comuna de Itocta.

El colegio Esteban Arce de la comuna Molle acogerá este jueves (10:00) el espectáculo de títeres “Elwaky”. El grupo presentará la obra “El regreso del lobo”, que refleja la conocida historia de “Caperucita roja”, cuya historia no termina echan al mamífero del bosque, porque retorna tras un largo exilio y cuando nadie lo esperaba.

El viernes habrá doble función. Por la mañana (10:00) Teatro Tadic actuará en el colegio Franco Petricevic, ubicado en la comuna de Molle.

El cierre del evento cultural se desarrollará en el piso 15 de la alcaldía cochabambina. El espectáuclo comenzar{a a las 18:30 con la puesta en escena de pequeños cortos, para después dar paso al pronunciamiento por el Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 de marzo de cada año.

 

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