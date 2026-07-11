Hallan sin vida el cuerpo de una mujer en la represa de Incachaca

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Henry Pinto, informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la represa de Incachaca.

“Hoy, (ayer) en horas de la tarde, la División de Homicidios procedió al levantamiento legal de un cadáver que se encontraba en la represa de Incachaca, perteneciente al sector de la empresa Epsas”, indicó el jefe policial.

La Policía inició las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y las causas de su muerte.

Pinto refirió que el cadáver fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia médico-legal, cuyos resultados permitirán contar con mayores indicios sobre este caso.