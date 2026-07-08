“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 08/07/2026 a las 8h42
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En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la formación musical de niños y en la promoción de la práctica coral infantil en Cochabamba, organiza el Festival Nacional de Coros Infantiles “Voces que Abrigan”, un evento artístico de jerarquía que congregará a reconocidas agrupaciones corales infantiles de diversas regiones del país.

El festival se desarrollará el sábado 11 de julio, desde las 17:00, en el Salón La Glorieta del Gran Hotel Cochabamba, con la perspectiva de convertirse en una verdadera celebración de la música, la infancia y la integración cultural, señaló Alejandro Rocabado, director de la Coral Infantil Cochabamba.

Tomarán parte del acontecimiento musical: Ensamble Vocal Infantil Tempus, de Santa Cruz; la Academia Coral Yo Canto, de Sucre; la Sociedad Coral Infantil, de Oruro; y el Coro Infantil Santa Teresa, de La Paz; Coral Infantil Cochabamba.

Rocabado explicó que durante la velada, cada coro ofrecerá una selección de las obras más representativas de su repertorio, exhibiendo el trabajo artístico musical que desarrollan en sus respectivas ciudades.

“ Como broche de oro, los más de un centenar de niños participantes interpretarán un emotivo homenaje a la cueca boliviana, acompañados por un ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Bolivia y con la participación especial del reconocido maestro Willy Claure, invitado de honor de esta edición”, sostuvo.

El director de la coral cochabambina dijo que más allá de su excelencia artística, el Festival Nacional de Coros Infantiles “Voces que Abrigan” busca fortalecer los vínculos entre niños de distintas regiones del país, fomentando el intercambio de experiencias, el aprendizaje colectivo y el crecimiento humano a través de la música.

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