Paz se reúne con legisladores previo al envío de leyes a la Asamblea

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, inició una serie de reuniones con diferentes parlamentarios con el objetivo de buscar acuerdos y consensos para el envío de un paquete de al menos 12 normas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Desde ayer nos hemos reunido con diferentes grupos parlamentarios porque vamos a empezar a enviar las normas, que se van a reflejar en obras, industria, empleo, ya no dependiendo tanto del gas", sostuvo el mandatario.

La autoridad afirmó que ahora toca al país trabajar con energías renovables. Además, detalló que las reuniones previas se harán periódicamente para explicar las leyes.

De acuerdo al vocero presidencial José Luis Galvez, se trataría de al menos 12 leyes. Los legisladores retornarán a sus curules después del receso, que concluye el 21 de julio.







