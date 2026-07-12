Del terrorismo de Estado a los retos de una democracia en construcción

País
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 12/07/2026 a las 10h24
ESCUCHA LA NOTICIA

Lema considera que los asesinatos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los jóvenes dirigentes del MIR en la calle Harrington representan dos de los momentos más dolorosos de aquella época. “Fueron tragedias que golpearon a todos los bolivianos”, sostiene.

El descrédito internacional terminó aislando al país mientras, en el ámbito interno, la persecución se extendía contra dirigentes sindicales, periodistas, universitarios y defensores de los derechos humanos.

La democracia que nació del dolor

Paradójicamente, la dictadura también aceleró un consenso que hasta entonces parecía imposible: la necesidad de recuperar la democracia.

La experiencia autoritaria convenció a amplios sectores políticos de que ningún proyecto nacional podía construirse al margen de las libertades fundamentales.

El exdiputado Enrique Urquidi considera que ese fue uno de los principales legados históricos de aquella etapa.

“El terrorismo de Estado marcó el final de una forma de entender el poder y abrió un proceso irreversible hacia la conquista de la democracia.”

A partir del retorno institucional comenzó una etapa conocida como la democracia pactada. Criticada por sus acuerdos entre partidos, también permitió estabilizar un país devastado por la crisis económica y por casi dos décadas de gobiernos militares.

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron nuevas tensiones sobre el modelo democrático boliviano.

Fernández observa que la Constitución de 2009 buscó ampliar derechos y reconocer históricas demandas indígenas y campesinas mediante la democracia intercultural y plurinacional. No obstante, advierte que las promesas de reparación quedaron incompletas.

“Era una oportunidad para cerrar las heridas del pasado; el problema es que no podían abrirse otras nuevas.”

Una justicia histórica... pero incompleta

Trece años después del golpe llegó un hecho sin precedentes en América Latina.

El juicio de responsabilidades concluyó con la condena del exdictador y decenas de sus colaboradores, enviando un mensaje contundente contra la impunidad.

Para muchos juristas fue una sentencia ejemplar. Para otros, apenas el comienzo de una reparación que nunca llegó a completarse.

“Bolivia fue pionera en juzgar a un dictador”, destaca Fernández. Sin embargo, recuerda que muchos casos de torturas, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos quedaron fuera del proceso, dejando numerosas causas sin respuesta.

El abogado y analista político Paúl Coca coincide en que aquel juicio marcó un precedente regional.

“Demostró que quien abusa del poder debe responder ante la justicia y que la impunidad no puede convertirse en regla.”

Pero advierte que la lección sigue pendiente cuando otros actores políticos continúan evitando responder ante los tribunales.

Más de cuatro décadas después, el golpe militar sigue siendo un punto de referencia obligado cuando se discute la calidad de la democracia boliviana. La historia no solo se recuerda por lo ocurrido, sino por las señales que deja para el presente.

Para Coca, la principal enseñanza es que la institucionalidad continúa siendo frágil.

“La democracia sigue siendo demasiado débil. Todavía existe la idea de que quien gana una elección puede hacer lo que quiera al margen de la Constitución. La dictadura demostró que el poder nunca es eterno, pero mientras se ejerce puede convertirse en absoluto.”

La reflexión apunta a una preocupación compartida por distintos analistas: la democracia no se preserva únicamente mediante elecciones, sino también con instituciones independientes capaces de limitar los abusos del poder.

Enrique Urquidi coincide en que la condena judicial contra los responsables del régimen representó un parteaguas para la región, al establecer que las violaciones a los derechos humanos no podían convertirse en moneda de negociación política.

“La sentencia cerró las puertas a la impunidad y dejó claro que los delitos de lesa humanidad no podían volver a tener carta abierta.”

Sin embargo, ambos coinciden en que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de castigar los crímenes del pasado, sino de impedir que las condiciones que los hicieron posibles vuelvan a repetirse.

Una democracia bajo tensión

La memoria del golpe adquiere especial relevancia en un país que atraviesa una profunda polarización política.

Las recientes semanas de bloqueos, enfrentamientos y discursos cada vez más radicales han reabierto un debate que parecía superado: ¿qué tan sólida es hoy la convivencia democrática?

Miroslava Fernández advierte que el mayor riesgo aparece cuando los adversarios políticos dejan de verse como ciudadanos y comienzan a ser considerados enemigos.

“Cuando la justicia pierde independencia y el conflicto sustituye al diálogo, la democracia entra en una zona de peligro.”

La politóloga observa similitudes preocupantes entre algunos episodios recientes y experiencias traumáticas del pasado. Recuerda que la utilización de bloqueos como mecanismo de presión tiene antecedentes que desembocaron en graves hechos de violencia, como la masacre del Valle de 1974, y sostiene que el compromiso con el “Nunca Más” debe traducirse en instituciones capaces de proteger los derechos de todos, sin distinción política.

Para Urquidi, el problema no radica únicamente en las diferencias ideológicas, sino en la incapacidad del sistema para procesarlas institucionalmente.

“Mientras la polarización no encuentre canales democráticos para resolverse, el riesgo de confrontación seguirá latente.”

Entre acuerdos y desencuentros

El debate sobre la democracia boliviana también atraviesa la discusión acerca de sus distintos modelos.

Gonzalo Lema reconoce que la transición democrática permitió construir consensos importantes, mientras que la Constitución de 2009 amplió la inclusión de sectores históricamente marginados.

“El Estado Plurinacional nació como un mecanismo integrador, aunque terminó desvirtuado por la corrupción y la búsqueda de perpetuarse en el poder.”

Paúl Coca, en cambio, sostiene una visión más crítica sobre la evolución institucional de las últimas décadas.

“Se pasó de una democracia de pactos entre partidos a una democracia marcada por los bloqueos y la presión sindical.”

Aunque las interpretaciones difieren, todos coinciden en un punto esencial: ninguna democracia puede sostenerse si reemplaza el diálogo por la imposición.

La memoria como defensa

Las fotografías en blanco y negro de Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz y los jóvenes asesinados en la calle Harrington no pertenecen únicamente a los archivos. Siguen interpelando a un país que todavía busca respuestas.

La desaparición de Marcelo continúa siendo uno de los mayores símbolos de la deuda del Estado con las víctimas de la violencia política. Los restos nunca aparecieron y el silencio sigue siendo parte de la condena.

Para Gonzalo Lema, la principal victoria alcanzada desde entonces fue derrotar la impunidad.

“Nada se construye sobre la impunidad”

La frase resume una convicción compartida por los cuatro entrevistados: recordar el golpe militar no significa permanecer anclados en el pasado, sino comprender que la democracia es una construcción permanente, vulnerable y siempre inacabada.

A 46 años de aquellos acontecimientos, Bolivia ya no vive bajo botas militares. Sin embargo, los desafíos son distintos, aunque no menos complejos. La polarización, la desconfianza en la justicia, la debilidad institucional y los discursos que deslegitiman al adversario recuerdan que las democracias también pueden erosionarse desde dentro.

La historia del último golpe militar no es únicamente el relato de una dictadura derrotada. Es, sobre todo, el recordatorio de que la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho nunca están garantizados para siempre. Cada generación debe volver a defenderlos. Y quizás esa sea la lección más vigente de una tragedia cuya sombra, 46 años después, todavía acompaña a Bolivia.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Klaric: BoA necesita una renovación total de su estructura ejecutiva
2
Vicepresidente Lara lanza campaña ‘El silencio mata’, en defensa de los niños
3
¡Nunca más! A 46 años del golpe de García Meza: memoria de una dictadura de sangre
4
Del terrorismo de Estado a los retos de una democracia en construcción
5
El humo de tres incendios en el Parque Tunari cubrió el cielo de Cochabamba

Lo más compartido

1
El humo de tres incendios en el Parque Tunari cubrió el cielo de Cochabamba
2
Trump amenaza con "arrasar" Irán si lo asesinan
3
Espectáculo natural. Tajibos rosados llenan de color el invierno en Cochabamba
4
Hallan sin vida el cuerpo de una mujer en la represa de Incachaca
5
Miguel Valdivieso desafía el eurocentrismo con “Latina Bausch”

Más en País

12/07/2026
Senamhi: nuevo frente frío provocará descenso de temperaturas en el oriente y heladas en el occidente
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que un nuevo frente frío ingresará al territorio nacional y ocasionará un descenso de...
Ver más
12/07/2026
¡Nunca más! A 46 años del golpe de García Meza: memoria de una dictadura de sangre
El silencio suele ser el primer síntoma de las dictaduras. Antes de los fusiles, llegan el miedo, la censura y la persecución. Después, el país aprende a...
Ver más
El caso de la niña que fue brutalmente flagelada presuntamente por su madrastra en el municipio de Puerto Villarroel encendió las alarmas sobre la violencia que sufren miles de menores en Bolivia y...
Ver más
12/07/2026
Vicepresidente Lara lanza campaña ‘El silencio mata’, en defensa de los niños
De acuerdo al libro Las puertas del infierno, las pruebas documentales incautadas por el Ministerio Público en Bolivia demuestran que las máximas autoridades de la Compañía de Jesús en Roma (Italia)...
Ver más
11/07/2026
"Conexión Roma": correos y cartas secretas muestran que el Vaticano ordenó ocultar pruebas de pederastia en Bolivia
El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, denunció presiones y que buscan acallararlo desde su organización política por impulsar un proyecto de ley para la nacionalización de vehículos...
Ver más
11/07/2026
Lluta denuncia que Libre busca "acallarlo" por su proyecto para legalizar autos "chutos"
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que los líderes políticos Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Evo Morales "ya cumplieron su ciclo" y representan una etapa de la política...
Ver más
11/07/2026
Zamora asegura que Samuel, Tuto y Evo "están chao" y que Rodrigo Paz inicia nuevo ciclo político
En Portada
12/07/2026 País
¡Nunca más! A 46 años del golpe de García Meza: memoria de una dictadura de sangre
El silencio suele ser el primer síntoma de las dictaduras. Antes de los fusiles, llegan el miedo, la censura y la persecución. Después, el país aprende a...
vista
12/07/2026 País
Del terrorismo de Estado a los retos de una democracia en construcción
Lema considera que los asesinatos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los jóvenes dirigentes del MIR en la calle Harrington representan dos de los momentos más...
vista
12/07/2026 País
Vicepresidente Lara lanza campaña ‘El silencio mata’, en defensa de los niños
El caso de la niña que fue brutalmente flagelada presuntamente por su madrastra en el municipio de Puerto Villarroel encendió las alarmas sobre la violencia...
vista
12/07/2026 Cochabamba
El humo de tres incendios en el Parque Tunari cubrió el cielo de Cochabamba
La oportuna reacción de los bomberos y varios grupos de voluntarios permitió sofocar ayer tres focos de incendios en el Parque Tunari.
vista
12/07/2026 Economía
Klaric: BoA necesita una renovación total de su estructura ejecutiva
La destitución de Eduardo Valdivia de la Gerencia General de Boliviana de Aviación (BoA) reavivó el debate sobre los criterios con los que se designan las...
vista
12/07/2026 Cochabamba
Espectáculo natural. Tajibos rosados llenan de color el invierno en Cochabamba
Con la llegada del invierno, distintos sectores de Cochabamba se tiñen de tonos rosados gracias a la floración de los tajibos, árboles que cada año se...
vista
Actualidad
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que un nuevo frente frío ingresará al territorio...
Ver más
12/07/2026 País
Senamhi: nuevo frente frío provocará descenso de temperaturas en el oriente y heladas en el occidente
Con la llegada del invierno, distintos sectores de Cochabamba se tiñen de tonos rosados gracias a la floración de los...
Ver más
12/07/2026 Cochabamba
Espectáculo natural. Tajibos rosados llenan de color el invierno en Cochabamba
La oportuna reacción de los bomberos y varios grupos de voluntarios permitió sofocar ayer tres focos de incendios en el...
Ver más
12/07/2026 Cochabamba
El humo de tres incendios en el Parque Tunari cubrió el cielo de Cochabamba
Lema considera que los asesinatos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los jóvenes dirigentes del MIR en la calle...
Ver más
12/07/2026 País
Del terrorismo de Estado a los retos de una democracia en construcción
Deportes
Juan Carlos Prado pasa por un gran nivel en el tenis profesional, pues luego de dos victorias consecutivas en los...
Ver más
12/07/2026 Tenis
Juan Carlos Prado disputará por primera vez un torneo ATP 250
Hugo Dellien se consagró campeón por segunda vez en lo que va del año tras una gran remontada que protagonizó este...
Ver más
12/07/2026 Tenis
Hugo Dellien, campeón en el Challenger de Trieste
Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga en Kansas City, con...
Ver más
11/07/2026 Fútbol
¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra
El tiempo reglamentario no fue suficiente y el suspenso se estira en los cuartos de final. Tras un vibrante 1-1 en los...
Ver más
11/07/2026 Fútbol
Drama mundialista: ¡Hay alargue entre Argentina y Suiza!
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
Doble Click
Obras de los reconocidos escritores bolivianos Vilma Tapia, Gabriel Chávez y Homero Carvalho forman parte de la...
Ver más
12/07/2026 Cultura
Tres autores bolivianos figuran en la antología “Bolívar, eres bello como un griego”
En el marco de las Jornadas Escénicas Martadero 2026, este viernes 17 de julio (19:30) se presenta la obra  “Latina...
Ver más
12/07/2026 Cultura
Miguel Valdivieso desafía el eurocentrismo con “Latina Bausch”
La música perdió ayer a una de sus voces más reconocibles. Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con...
Ver más
10/07/2026 Música
Muere a los 75 años la cantante Bonnie Tyler, la voz arenosa que reinó en los 80
El éxito que tiene actualmente el filme boliviano “La hija cóndor” en las salas cinematográficas de Suiza espera ser...
Ver más
10/07/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” cautiva al público suizo y se apresta a conquistar Francia