Hugo Dellien, campeón en el Challenger de Trieste

Tenis
Los Tiempos Digital
Publicado el 12/07/2026 a las 13h02
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Hugo Dellien se consagró campeón por segunda vez en lo que va del año tras una gran remontada que protagonizó este domingo en el Challenger de Trieste, en Italia, al derrotar en la final al croata Matej Dodig luego de dos horas y media de partido (5-7, 6-4 y 6-2).

Tres meses después volvió a lo más alto del podio de un torneo profesional, ya que el 19 de abril se quedó con la corona del Bolivia Open disputado en Santa Cruz.

En Italia jugó su tercera final del año, pues a principios de abril también luchó por el título del Sao Leo Open, de Brasil, en el que logró el subcampeonato.

Además, se convirtió en el primer boliviano en ganar el título del Challenger de Trieste y es el tercer sudamericano en conseguirlo después de los argentinos Federico Gómez (en 2024) y Tomás Etcheverry (2021).

Este torneo, que cumplió con su séptima edición, es muy recordado porque coronó como su primer campeón histórico al español Carlos Alcaraz (2020), uno de los mejores tenistas del mundo en la actualidad.

Por quedarse con la corona de este campeonato, Dellien ganó 75 puntos para el ranking ATP.

Rumbo a la corona

Dellien inició este certamen como el segundo sembrado y superó cada ronda protagonizando grandes encuentros, principalmente los últimos tres, ya que tuvo que “remar” desde atrás para ganar, pues en cuartos, semifinales y la final, remontó un marcador adverso al perder el primer set.

Los partidos los jugó en las canchas del Tennis Club Triestino, donde su caminó hacia el título fue el siguiente.

En primera fase ganó al local Carlo Caniato (6-3 y 7-5), en octavos de final derrotó al también italiano Andrea Guerrieri (6-1 y 6-2), en cuartos de final venció al español Nikolás Sánchez (3-6, 6-0 y 7-5) y en semifinales superó al suizo Henry Bernet: 4-6, 7-6(4) y 6-4.

Este domingo (desde las 06.00 HB) jugó la final ante Dodig, sexto sembrado de la competición y que ganó el primer set luego de un quiebre de servicio en el undécimo game.

Luego de ello inició la remontada del nacido en Trinidad. En el segundo set hubo tres quiebres (dos para Dellien y uno para Dodig) y se emparejó el encuentro 1-1.

En el tercer y definitivo set, el tenista nacional mostró su jerarquía y logró romperle el servicio en tres ocasiones al croata para consagrarse campeón después de dos horas y 32 minutos de juego.

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