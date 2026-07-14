Tres estudiantes bolivianos irán al First Global Challenge

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 14/07/2026 a las 9h41
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Los estudiantes bolivianos Valeria Vargas (Sucre), Jhonatan Rafael (Mojicoya, Chuquisaca) y Mary Luz Laura (Achacachi, La Paz) integran el equipo boliviano que competirá en el Mundial de Robótica “First Global Challenger 2026”, que celebrará del 7 al 10 de octubre de este año en Incheon, Corea del Sur.

El trío de intelectuales emergió del certamen nacional selectivo que se desarrolló el pasado fin de semana en el coliseo de la Facultad de Tecnología de Sucre.

Nair Pérez, directora de la Fundación Norte Amplio de Proyección Productiva (NAPP), informó que 22 estudiantes (11 varones y 11 damas) se disputaron las tres plazas disponibles para la competición internacional, que congragará a jóvenes intelectuales de 190 naciones.

Pérez advirtió que para ratificar la presencia en el evento tecnológico mundial el país tiene que abonar 10 mil dólares por concepto de inscripción del equipo hasta fines de julio; sin embargo, no cuentan con los fondos para hacer el desembolso, por lo que recurrirán a sus auspiciadores para recolectar esa cifra.

Por fi fuera poco, el equipo boliviano tampoco cuenta con los kits indispensables para concurrir a la justa internacional.

Según Pérez, cada kit cuesta tres mil dólares y los que utilizaron en el certmane nacional fueron cedidos por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Un kit para robótica es un conjunto de herramientas de aprendizaje que incluye piezas mecánicas, componentes electrónicos y software. Permite construir y programar robots desde cero. Son esenciales para desarrollar habilidades en disciplinas Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) de forma práctica.

Recuento

En el First Global Challenge Ginebra 2022, Bolivia obtuvo el cuarto lugar de la competencia a nivel mundial, ubicándose a tan solo un punto del podio.

Un año después, el equipo boliviano subir al tercer peldaño del podio en el certamen mundial que se celebró en Singapur.

En el certamen de 2024, que se desarrolló en Atenas, Grecia, la delegación nacional no alcanzó los sitiales de privilegio

En el First Global ChallengePanamá 2025, Bolivia alcanzó el tercer lugar de la competencia mundial, subiendo al podio al integrar una alianza junto con la delegación de Aruba.

El First Global Challenge es una competición internacional de robótica de tipo olímpico que se celebra cada año en un país diferente

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