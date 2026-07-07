El “Salón de invierno” llega al Gíldaro Antezana

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 07/07/2026 a las 8h29
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Una treintena de artistas plásticos exhiben desde ayer su destreza para pintar en óleo , acuarela y escultura en el salón “Gíldaro Antezana”.

“Salón de invierno” se llama la muestra que se extenderá hasta el domingo 19 de julio.

Artistas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba tomarán parte de la actividad cultural que impulsa la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos filial Cochabamba (ABAP).

María del Rosario Silva T. Vda. De Bonuccelli, presidenta de ABAP, comentó que cada artista expondrá por lo menos tres obras en diferentes géneros.

Silva dijo que la muestra será de primer nivel porque participan destacados masestros de la pintura al óleo , acuarela y escultura en el país.

“Artistas consagrados internacionalmente exponen y también los emergentes, vale decir los socios que se están iniciando,alumnos de los artistas consagrados” señaló.

Remmy Daza, Darío Antezana, Luis Hinojosa, Zenón Sanzuste, Fernando Antezana, Hugo Andia, Alfredo Nina, entre otros, son los pintores y escultores que animarán el evento cultural que fue inaugurado ayer en el salón “Gildaro Antezana”, con la presencia de personajes destacados del arte y otros rubros relacionados con este sector.

Silva explicó que ABAP está integrado por artistas de los nueve departamentos, además de El Alto y Tupiza, erigiéndose como una de las organizaciones culturales más importantes del país.

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