La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares

La OTAN tiene que acertar en dos vías: defenderse y contentar a Trump. Ese ha sido el objetivo de la primera jornada de la cumbre de la Alianza en Ankara donde se ha anunciado un plan multimillonario no solo para aumentar las capacidades de los aliados, sino también para alinearse con las exigencias de Estados Unidos, que pide más implicación e iniciativa a los europeos.

Por eso en el Foro de la Defensa del cónclave en Turquía se ha comunicado que la organización destinará 43.766,5 millones de euros (50.000 millones de dólares) para la adquisición de sistemas antidrones y demás elementos militares para el corto y el medio plazo, con varios proyectos multinacionales.

El objetivo principal es que EEUU vea que el resto se implican en la defensa conjunta, algo que Rutte ya da por hecho pese a por ejemplo los recelos de España sobre llegar al 5% del gasto en defensa, una posición de verso suelto que Pedro Sánchez volverá a marcar estos días en la capital turca. Con todo, España participará en un nuevo proyecto multinacional sobre la aeronave Airbus A400M y lo hará junto a Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y el Reino Unido.

Además, España también se suma al programa de Vigilancia Continua desde el Espacio (APSS, por sus siglas en inglés), tal como ha anunciado la vicesecretaria general de la organización, Radmila Shekerinska. “El buque de insignia de la OTAN para el espionaje desde el espacio se llama Vigilancia Continua de la Alianza desde el Espacio, APSS; se lanzó hace dos años en la cumbre de Washington”, sostuvo. España es el decimonoveno aliado que se une a estos planes.

Paralelamente a la iniciativa multinacional del A400M, Finlandia se ha incorporado a la Flota Multinacional de Aviones Cisterna y de Transporte Multifuncionales (MRTT) (MMF). En conjunto, los nueve miembros de la flota MRTT (Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia) también anunciaron la inminente entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT, lo que acerca a la flota a su capacidad total de 12 aviones. Por otro lado, once aliados han anunciado la adquisición conjunta de aviones Saab GlobalEye como nuevo Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Alianza Atlántica.