EEUU emitió una alerta global a sus ciudadanos

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Publicado el 18/07/2026 a las 19h30
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El Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta global a sus ciudadanos en el extranjero por el riesgo derivado de la “elevada tensión” en Medio Oriente.

“Debido a la elevada tensión en Medio Oriente la situación de seguridad continúa siendo compleja con la potencialidad de una escalada imprevista”, indicó el Departamento en un comunicado oficial.

Washington recordó a los estadounidenses que estén en la región de Medio Oriente que “es necesaria cautela” y les pidió estar al tanto de las noticias ante posibles “cambios drásticos”. También alertó de posibles cierres de espacios aéreos y cancelaciones de vuelo.

El Gobierno estadounidense advirtió además de que sus sedes diplomáticas han sido atacadas. “Grupos simpatizantes de Irán podrían atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero o ubicaciones vinculadas a Estados Unidos y/o a estadounidense en todo el mundo”, señaló.

En la última semana se reanudaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán pese al alto el fuego pactado en el conocido como Memorándum de Islamabad, un acuerdo marco preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.

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