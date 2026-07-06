Semana 28: Una agenda cultural múltiple y amena

Lagrupación nacional “Jach’as el legado”, “El Festival de invierno 2026” destacan en la cartelera cultural de la semana 28 de la gestión 2026.

MIÉRCOLES 8

En julio, la Fundación Patiño estrena una versión de El Palacio Suena, denominado “Un viaje a la montaña”. La actividad se desarrollará de miércoles a domingo y se extenderá hasta el domingo 19 de julio.

JUEVES 9

“Primer impulso”, show de improvisación teatral, presenta “Sin plan”, en la Muela del Diablo a partir de las 20:30

“Porque la historia continúa”, llega a Cochabamba “Jach’as el legado” con su nuevo material discográfico y todos sus éxitos en un concierto que se celebrará en el teatro José María Achá a partir de las 19:30. El evento se replica el domingo.

Los filmes Moana y El afinador se estrenan en las salas cinematrográficas de Cochabamba.

SÁBADO 11

Buenas Vibras Dance Center presenta el “Festival de Invierno 2026”. El espectáculo se llevará adelante desde las 19:30 en el teatro del Instituto Eduardo Laredo. El show se replica el domingo.

Prepárese para vivir una noche llena de magia, música, baile, acrobacia y emociones que despertarán todos sus sentidos. “El gran showman” protagoniza el espectáculo que arranca a las 19:30 en el teatro José María Achá. El evento se reprisa el domingo.