Reportan que el incendio en el Tunari está casi controlado

Bomberos voluntarios que se trasladaron al Parque Nacional Tunari para atender un incendio reportaron que el fuego se debe a un acopio de material vegetal y que gracias a la intervención oportuna está casi controlado, pero continúan trabajando.

La Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cercado informó que envió un carro cisterna para ayudar a sofocar el incendio en el Tunari, en el extremo norte de la ciudad de Cochabamba.

(Noticia en desarrollo)