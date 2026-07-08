Gobierno remueve al gerente general de BoA

Economía
Publicado el 08/07/2026 a las 20h17
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informó este miércoles la remoción del gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia Medling, luego de los recientes acontecimientos de conocimiento público relacionados con esa autoridad.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la cartera de Estado señaló que la decisión fue asumida en el marco del compromiso del Gobierno con la recuperación de las empresas estratégicas del Estado.

“El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda comunica que, debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento sobre el Gerente General de Boliviana de Aviación (BoA), se tomó la decisión de removerlo de su cargo”, señala el comunicado.

La decisión fue anunciada horas después de que el Ministerio Público informara el inicio de una investigación preliminar de oficio contra Valdivia por los presuntos delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

El Ministerio de Obras Públicas reafirmó que el Gobierno está plenamente comprometido con la recuperación de las empresas estratégicas, consideradas patrimonio de todos los bolivianos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares
2
Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink
3
La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares
4
Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink
5
Receso de la ALP deja en suspenso leyes del PGE, antibloqueos y otras

Lo más compartido

1
Invitación pública
2
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
3
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
4
Nuevo ataque ruso a Kiev deja al menos 22 muertos y 90 heridos
5
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles

Más en Economía

08/07/2026
ENDE Transmisión optimiza operación digital en Valle Hermoso para evitar cortes de energía
Para garantizar mayor confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico, ENDE Transmisión finalizó los trabajos de modernización tecnológica en las bahías del...
Ver más
08/07/2026
Cívicos respaldan designación de Zvonko en el Directorio de ENDE Valle Hermoso
El Comité Pro Santa Cruz salió este miércoles en defensa de la designación del político cruceño Zvonko Matkovic como presidente del Directorio de la estatal...
Ver más
El vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacud, este miércoles atribuyó esta situación a una falta de fluidez en el sistema de abastecimiento, en medio de las filas de...
Ver más
08/07/2026
YPFB admite falta de fluidez en abastecimiento de combustible: Para eliminar filas “haremos nominaciones adicionales”
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado reduce el déficit fiscal de Bs 61.000 millones a Bs 41.000 millones, lo que...
Ver más
08/07/2026
PGE reformulado recorta Bs 20.000 millones y reduce el déficit fiscal al 9%
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo ayer de 48 horas al Gobierno nacional para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos...
Ver más
08/07/2026
Choferes dan ultimátum al gobierno para resolver la falta de combustibles
La Brigada Parlamentaria de Cochabamba remitió ayer una carta al presidente Rodrigo Paz en la que solicita dejar sin efecto la designación de Zvonko Matkovic como presidente del Directorio de ENDE...
Ver más
08/07/2026
Legisladores de Cochabamba piden retirar a Zvonko de ENDE Valle Hermoso; éste se defiende
En Portada
08/07/2026 País
Renuncia la ministra de Turismo y Culturas, Cinthya Yañez
La ahora exministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, presentó su renuncia irrevocable al cargo y aseguró que, aunque...
vista
08/07/2026 Seguridad
Key Romina, nueva víctima de feminicidio en Cochabamba
La joven Key Romina Lobo, de 26 años, falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Viedma de Cochabamba, luego de permanecer dos semanas en terapia...
vista
08/07/2026 País
Gobierno pidió investigar viaje del gerente de BoA: "No deberían haber privilegios para ningún funcionario"
El Gobierno pidió una investigación por el viaje del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, y afirmó que no deben existir privilegios...
vista
08/07/2026 País
Asociaciones de pacientes oncológicos advierten que la falta de tratamientos pone en riesgo sus vidas
Organizaciones que agrupan a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama han expresado su preocupación ante las dificultades observadas en la disponibilidad de...
vista
08/07/2026 Economía
Choferes dan ultimátum al gobierno para resolver la falta de combustibles
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo ayer de 48 horas al Gobierno nacional para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos...
vista
08/07/2026 País
Filas en Santa Cruz: Denuncian que garrafas de GLP cuestan Bs 35 en tiendas y distribuidores limitan la venta
Vecinos de la ciudad de Santa Cruz indicaron que los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) limitan la venta a dos garrafas por persona y denunciaron...
vista
Actualidad
El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informó este miércoles la remoción del gerente general de...
Ver más
08/07/2026 Economía
Gobierno remueve al gerente general de BoA
Para garantizar mayor confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico, ENDE Transmisión finalizó los trabajos de...
Ver más
08/07/2026 Economía
ENDE Transmisión optimiza operación digital en Valle Hermoso para evitar cortes de energía
El Comité Pro Santa Cruz salió este miércoles en defensa de la designación del político cruceño Zvonko Matkovic como...
Ver más
08/07/2026 Economía
Cívicos respaldan designación de Zvonko en el Directorio de ENDE Valle Hermoso
Organizaciones que agrupan a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama han expresado su preocupación ante las...
Ver más
08/07/2026 País
Asociaciones de pacientes oncológicos advierten que la falta de tratamientos pone en riesgo sus vidas
Deportes
Tras intensas semanas de competencia y la vibrante definición de los octavos de final, la Copa del Mundo de la FIFA...
Ver más
08/07/2026 Fútbol
Día de descanso en el Mundial: el balón se detiene antes de los cuartos de final
Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos
Con una transición rápida y efectiva, Mostafa Zico firmó el segundo tanto para el conjunto africano. Los 'Faraones'...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
Egipto estira la ventaja ante Argentina con un contragolpe letal de Zico (0-2)
Los de Rudi Garcia alcanzaron así, por tercera vez en su historia –tras las ediciones de México'86 y Brasil 2014–, la...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Bélgica se cita con España entre la 'tormenta' Balogun
Tendencias
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
La tensión quedó en claro en el reciente estreno de Toy Story 5 y el duelo entre los juguetes y la vida digital de los...
Ver más
03/07/2026 Tecnología
Tecnología versus juguetes: estudio revela qué cambió y qué no en la forma de jugar
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400...
Ver más
01/07/2026 Interesante
Qué es el “doblete sísmico” que sacudió Venezuela y por qué provocó tanto daño
Doble Click
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
El cacao, ingrediente esencial en la repostería mundial, destaca por su sabor intenso y versatilidad, además de por sus...
Ver más
08/07/2026 Cultura
Día Mundial del Cacao, ingrediente que permite explorar distintos sabores
Una treintena de artistas plásticos exhiben desde ayer su destreza para pintar en óleo , acuarela y escultura en el...
Ver más
07/07/2026 Cultura
El “Salón de invierno” llega al Gíldaro Antezana