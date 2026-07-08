Gobierno remueve al gerente general de BoA

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informó este miércoles la remoción del gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia Medling, luego de los recientes acontecimientos de conocimiento público relacionados con esa autoridad.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la cartera de Estado señaló que la decisión fue asumida en el marco del compromiso del Gobierno con la recuperación de las empresas estratégicas del Estado.

“El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda comunica que, debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento sobre el Gerente General de Boliviana de Aviación (BoA), se tomó la decisión de removerlo de su cargo”, señala el comunicado.

La decisión fue anunciada horas después de que el Ministerio Público informara el inicio de una investigación preliminar de oficio contra Valdivia por los presuntos delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

El Ministerio de Obras Públicas reafirmó que el Gobierno está plenamente comprometido con la recuperación de las empresas estratégicas, consideradas patrimonio de todos los bolivianos.