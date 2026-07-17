FEPC: exportaciones crecieron 51,2%, por urea, plata y wólfram

El comercio exterior departamental presenta señales de recuperación durante los primeros cinco meses de 2026. Las exportaciones aumentaron 51,2%, de US$ 141,47 millones a US$ 213,88 millones, mientras las importaciones crecieron 11,2%, hasta US$ 245 millones. Como resultado, el déficit comercial se redujo 60,5%, de US$ 78,80 millones a US$ 31,12 millones, y la cobertura comercial avanzó de 64,2% a 87,3%, según un informe de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba. (FEPC).

El valor exportado por kilogramo aumentó 42,5%, de US$ 0,47 a US$ 0,68. Sin embargo, la expansión estuvo concentrada en urea granulada, wólfram y mineral de plata, productos que aportaron US$ 71,2 millones y explicaron 98,3% del crecimiento exportador. Los tres principales productos reunieron 59,3% del valor vendido al exterior.

El wólfram registró exportaciones por US$ 40,7 millones y un crecimiento interanual de 533,3%; la urea alcanzó US$ 69,04 millones, con una expansión de 63,7%; y la plata llegó a US$ 14,16 millones, con un incremento de 247%. La minería y metalurgia elevó su participación exportadora de 23,2% a 33,6% y creció 135,6%.

Brasil, Argentina y China concentraron 58,2% de las exportaciones cochabambinas. Brasil mantuvo la primera posición con 26,7%, seguido por Argentina con 17,2%, China con 14,2%, Estados Unidos con 10,7% y Vietnam con 7,2%. La recuperación parcial contrasta con el resultado anual de 2025, gestión en la que Cochabamba exportó US$ 424,97 millones e importó US$ 543,07 millones.