Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el Ministerio de Educación firmaron un convenio mediante el cual se garantiza la instalación de 312 antenas Starlink en unidades educativas del municipio, para el acceso a internet satelital.

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, explicó que la instalación de estas antenas en unidades educativas del municipio, permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de la población estudiantil.

“Queridos hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, con mucha alegría quiero comunicarles que en los próximos días vamos a empezar a instalar 312 antenas Starlink en las unidades educativas”, informó.

Roca remarcó que el acuerdo busca brindar a los estudiantes alteños las mejores condiciones tecnológicas y anunció que la instalación de las antenas comenzará en los próximos días y alcanzará a unidades educativas de los 14 distritos de El Alto.

El director departamental de Educación de La Paz, Víctor Hugo Sirpa, detalló que los estudiantes tendrán acceso a internet por dos años consecutivos con cargo al Estado. Posterior a ese periodo, la Alcaldía de El Alto asumirá el costo del servicio.

“Van a tener acceso al internet. Va a contribuir enormemente a la calidad educativa de nuestros estudiantes porque van a tener acceso a un medio tecnológico para poder fortalecer el proceso de aprendizaje”, afirmó.

En junio de este año, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y el alcalde Roca suscribieron un convenio que viabiliza más de Bs 260 millones para enlosetado de calles, infraestructura en salud y educación y conectividad de internet en 300 unidades educativas de El Alto.