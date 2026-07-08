Día Mundial del Cacao, ingrediente que permite explorar distintos sabores

Cultura
Redacción Central
Publicado el 08/07/2026 a las 8h40
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El cacao, ingrediente esencial en la repostería mundial, destaca por su sabor intenso y versatilidad, además de por sus posibles beneficios para la salud. Estos efectos se atribuyen a los flavanoles, que actúan como antioxidantes y ayudan a proteger los vasos sanguíneos del envejecimiento, además de la teobromina, un compuesto amargo que podría reducir la inflamación, según información de Mayo Clinic.

Taste Atlas, la reconocida guía global de gastronomía, seleccionó los postres más valorados de diferentes culturas y países que tienen al cacao como protagonista. Entre los favoritos se encuentran clásicos de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, que combinan tradición, creatividad y el característico sabor del cacao en recetas que trascienden fronteras.

Estos postres reflejan la popularidad universal de este ingrediente y su capacidad para transformar ideas simples en preparaciones emblemáticas y muy apreciadas a nivel internacional. Un repaso en el marco del Día Mundial del Cacao.

Los mejores postres hechos con cacao, según Taste Atlas

El tinginys es un postre frío, fácil y sin horno, que mezcla galletitas dulces trituradas, cacao, leche condensada y manteca, formando un rollo firme que se corta en rodajas.

El brigadeiro es un bocadito brasileño, tipo trufa, hecho con leche condensada, cacao y manteca, cubierto con granas de chocolate.

El bolo de brigadeiro es una torta de capas de bizcochuelo de cacao rellena y cubierta con crema de brigadeiro y granas.

El supangle es un postre turco frío, tipo budín, con base de trozos de bizcochuelo cubiertos por una crema espesa de cacao y leche.

Las mariánskolázeňské oplatky son obleas grandes y finas, rellenas con una pasta de cacao, típicas para la hora del té.

El lamington es un cuadrado de bizcochuelo bañado en glaseado de cacao y rebozado en coco rallado.

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