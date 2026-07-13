Salud anuncia paro por sueldos, Ministerio dice que pagará hoy

Los funcionarios de los servicios de salud anunciaron ayer que iniciarán hoy un “un paro indefinido” reclamando el pago de sus salarios del mes pasado, pero la medida podría suspenderse pues el Gobierno anunció que esos desembolsos se efectuarán desde este lunes.

“A partir de las 00:00 horas del lunes 13 de julio solo se atenderá (...) emergencias, pacientes renales y (casos de cáncer) hasta que el Ministerio de Salud efectúe (el pago) total de los salarios adeudados”, enuncia un comunicado de la Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública de Bolivia (Confesirmes).

El aviso precisa que el sueldo que reclaman es el del mes de junio de este año.

Horas después de la difusión de ese comunicado, se supo que la federación sindical del sector en La Paz no acataría el paro pues ya recibieron su sueldo de junio.

Y los médicos de Cochabamba anunciaron que desistirían de ejecutar la medida de presión si el Ministerio del sector garantiza el pago de su salario adeudado.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Deportes informó que el pago de haberes correspondiente a junio del personal de salud de los servicios departamentales de salud (Sedes) de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Pando se realizará este lunes 13 de julio, tras subsanar observaciones identificadas durante el proceso de elaboración de planillas.

Así, el paro podría no tener lugar si el Ministerio cumple lo anunciado, pero quedan pendientes demandas, como “la atención urgente a la falta de medicamentos, insumos, falta de infraestructura, insuficiente personal profesional de salud y el cese de los despidos injustificados”.