Aparece Delia, la bebé raptada en El Alto; fue dejada en la Defensoría

La bebé que se encontraba desaparecida desde el domingo 12 de julio, apareció la mañana de este lunes, cuando la mujer acusada de secuestrarla se presentó en oficinas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para dejarla e intentar huir, sin embargo, fue retenida por los funcionarios.

A raíz del acto, los trabajadores llamaron inmediatamente a la Policía, por lo que autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se presentaron inmediatamente en las instalaciones para tomar conocimiento del caso.

La madre, una menor de 16 años de edad, acudió para recibir a su hija, mientras que efectivos de la División de Trata y Tráfico iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer por qué la mujer habría sustraído a la niña y analizar si existen más implicados.

El hecho ocurrió este domingo, cuando una adolescente llegó desde una provincia con su bebé a la ciudad de El Alto. Según la denuncia, una mujer de entre 40 y 45 años se acercó a ella y se ganó su confianza para ofrecerle cuidar a la niña mientras que su madre compraba pañales. En un momento de descuido la mujer desapareció con la pequeña.