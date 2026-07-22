Hallan cuatro maletas con al menos 100 kilos de oro no declarado y aprehenden a una persona en Viru Viru
El Ministerio Público inició una investigación tras el hallazgo de cuatro maletas que contenían aproximadamente 100 kilogramos de oro en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
De acuerdo con la información disponible, las maletas tenían como destino la ciudad de Dubái y transportaban un cargamento de oro que no había sido declarado ante las autoridades.
Por este caso, una persona fue aprehendida y actualmente brinda su declaración ante el Ministerio Público. El investigado enfrenta un proceso por el presunto delito de tráfico ilegal de minerales.
Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias en las que el cargamento iba a ser trasladado y determinar si existen otras personas involucradas en el hecho.