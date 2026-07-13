Velasco critica que el Gobierno haga "casting" para elegir al gerente de BoA y pide encontrar un "dueño que invierta"

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco - quien también fue candidato a la vicepresidencia junto a Jorge Tuto Quiroga, pero perdió en la segunda vuelta electoral- criticó al Gobierno por hacer una especie de "casting" para elegir al nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA) y señaló que se debería buscar a un nuevo "dueño" para la empresa estatal que esté dispuesto a invertir y hacerla moderna y competitiva.

"En lugar de buscar postulantes tipo casting para la Gerencia General de BoA, deberían abrir una convocatoria para encontrar un nuevo dueño que invierta, la modernice, la haga crecer y compita por ofrecer un mejor servicio, con mayor eficiencia y a mejores precios", señaló el Gobernador cruceño.

Para el excandidato a la Vicepresidencia del Estado, el que BoA tenga un nuevo "dueño" posibilitará que la empresa deje de costar millones de bolivianos al Estado "y pasaría a ser una empresa que genere valor en lugar de pérdidas".

Además, señaló que el monopolio estatal desincentiva a las inversiones nacionales e internacionales, además de frenar la innovación y eficiencia.

"Los monopolios estatales nunca incentivan la innovación o la eficiencia. Cuando no existe competencia, el servicio suele deteriorarse y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias. Además, la presencia del Estado en actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado desincentiva la inversión nacional e internacional, limitando la creación de empleo, el crecimiento económico y las oportunidades para los bolivianos", aseveró.

Y acotó que "la competencia beneficia a los ciudadanos". "Más inversión significa mejores servicios, más empleo y una economía más dinámica", cerró.

La pasada semana, el Gobierno anunció la convocatoria pública para elegir al nuevo Gerente de BoA tras la destitución de Eduardo Valdivia, quien fue destituido del cargo tras conocerse de su viaje a Estados Unidos y pagando menos precio en los boletos.

En ese sentido, el pasado viernes, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que más de 50 personas enviaron sus currículums en busca de ser elegidos como el nuevo Gerente de Boliviana de Aviación (BoA).

En contacto con la prensa, Zamora aseveró que toda persona que sienta tiene la capacidad y experiencia para asumir el cargo puede presentar sus papeles y aseguró que el Gobierno no hará la elección "a dedo".

"Se va a hacer una evaluación y vamos a elegir a la persona correcta. Ya hay postulantes, tenemos más de 50 currículums y hay que analizar uno por uno (...) Vamos a analizar la experiencia, no necesariamente tiene que ser gente del rubro aéreo", aseveró.