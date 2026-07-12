Klaric: BoA necesita una renovación total de su estructura ejecutiva

Economía
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 12/07/2026 a las 10h12
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La destitución de Eduardo Valdivia de la Gerencia General de Boliviana de Aviación (BoA) reavivó el debate sobre los criterios con los que se designan las máximas autoridades de la empresa estatal.

Para el experto en aeronáutica Constantino Klaric, la principal línea aérea del país necesita una profunda reestructuración y sus principales ejecutivos deben reunir experiencia comprobada en el sector.

Condiciones indispensables

En entrevista con Los Tiempos, Klaric sostuvo que la trayectoria y el conocimiento técnico son condiciones indispensables para dirigir una aerolínea.

“Llevo 57 años trabajando en la aviación. He integrado los directorios de todas las aerolíneas bolivianas y de muchas del exterior. Nunca he conocido un caso en el que un funcionario tenga derecho a pasajes para toda su familia al poco tiempo de ingresar, menos que solicite vacaciones sin antigüedad. Lo más difícil de explicar es que alguien deje un trabajo de 10 mil dólares para asumir otro de apenas 2 mil”, afirmó.

El especialista aseguró que, desde su análisis, Valdivia “actuó inadecuadamente” y añadió que “nadie lo conoce en el rubro aeronáutico, ni en Bolivia ni en el exterior”.

Klaric cuestionó además que el Gobierno no verifique con mayor rigurosidad la capacidad y los antecedentes de quienes ocupan cargos estratégicos. “Es una pena que no se evalúe la trayectoria, la experiencia y los antecedentes antes de posesionar a una persona”, señaló.

Según explicó, quien dirige una empresa aérea debe conocer el funcionamiento de la aeronavegación, la normativa del sector y la tecnología que sustenta las operaciones. “Si esos protocolos no se cumplen, podría existir un caso de corrupción”, advirtió.

También observó que BoA cuente actualmente con ejecutivos extranjeros y se preguntó si en Bolivia no existen profesionales capacitados para asumir esas responsabilidades. Respecto a las declaraciones del Gobierno sobre una supuesta “mano negra” detrás de la crisis de la empresa, respondió: “La única mano negra es la del Gobierno. Hay alguien que está manejando BoA detrás del Presidente y eso debe investigarse”.

Para Klaric, la aerolínea estatal solo podrá recuperar prestigio mediante un cambio integral de su estructura ejecutiva.

Asimismo, consideró que, si se comprueban responsabilidades, Valdivia debe devolver los recursos observados y asumir las sanciones que correspondan.

Presunto desfalco

Una auditoría realizada a empresas del grupo BAISA detectó un presunto desvío de Bs 2.043.113 hacia cuentas particulares durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. A raíz de esos hallazgos, el ministerio Público emitió el 19 de diciembre de 2025 una imputación formal contra Eduardo Valdivia por presuntos delitos vinculados al manejo de esos recursos. El proceso continúa y hasta el momento no se instaló la audiencia de medidas cautelares.

Dispuesto a colaborar

Valdivia, el exgerente asegura de BoA, aseguró que colaborará con las investigaciones

Tras oficializarse su salida de BoA, Eduardo Valdivia difundió una carta en la que expresó su respeto por la decisión del Gobierno.

“Ha terminado mi gestión como Gerente General de Boliviana de Aviación. Respeto la decisión asumida y agradezco la oportunidad que tuve de trabajar por BoA durante este tiempo”, escribió.

Asimismo, agradeció a los trabajadores de la empresa por su compromiso y afirmó que comprende las críticas generadas por su viaje al exterior.

“Entiendo que mi viaje haya generado molestia y cuestionamientos. Comprendo que muchas personas esperaban que estuviera al frente de la empresa en un momento complejo y respeto plenamente esa percepción”, señaló, al tiempo de manifestar que está dispuesto a brindar toda la información necesaria para aclarar las observaciones formuladas en su contra.

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