Cine: La Odisea, el mítico viaje de Ulises llega a Cochabamba

Cine
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 13/07/2026 a las 8h49
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La Odisea, una épica de acción mítica basada en la obra de Homero, llega a los cines de Cochabamba en medio de gran expectativa. El teatro, la danza y la música complementan las actividades culturales de la semana 29 del año.

LUNES 13

En el tradicional lunes de cine francés, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta la película "Monsieur Aznavour", de los directores Grand Corps Malade &Idir Mehdi. La función comienza a las 18:45 en la sala Christian Valbert. El ingreso es gratuito.

MIÉRCOLES 15

Se desarrolla del “Festifolk de invierno” con conciertos de 100% Yara Bolivia y Semilla. El espectáculo arranca a las 19:30 en el teatro José María Achá.

Se lleva a efecto la “Gran batalla de los Tonnys y Payasos de Bolivia” en el teatro Adela Zamudio desde las 18:30

JUEVES 16

La épica adaptación de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, se estrena en las salas cinematográficas de Cochabamba.

VIERNES 17

Proyecto mARTadero presenta la obra “Latina Bausch”, de Miguel Valdivieso. La primera función comienza a las 16:00 y la segunda a las 19:00.

SÁBADO 18

Nuna Studio Danza pone en escena el Festival de Danzas Juvenil “Huayna Nuna” en el teatro Adela Zamudio, desde las 19:30

DOMINGO 19

El grupo Jayamara festeja su 25 aniversario con un concierto en el teatro José María Achá, desde las 19:30

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