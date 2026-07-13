Los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar, encuentran refugio en Bolivia

Cultura
Redacción Central
Publicado el 13/07/2026 a las 8h51
ESCUCHA LA NOTICIA

En el corazón del departamento del Beni, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (RB-EBB) resguarda una extraordinaria diversidad de ecosistemas donde habitan cientos de especies de flora y fauna. Entre ellas destacan los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar y actores fundamentales para el equilibrio ecológico de los bosques.

Es uno de los territorios más biodiversos del país, donde también viven especies emblemáticas como el jaguar, el armadillo gigante, el mono araña, el mono aullador rojo boliviano y el águila harpía. Las imágenes muestran, además, el papel que desempeñan las comunidades indígenas tsimane en el cuidado de este paisaje y de la vida que alberga.

Un refugio para los únicos mamíferos capaces de volar

La Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, en Bolivia, es uno de los principales refugios para los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar. Este santuario natural abarca 135 mil hectáreas en el suroeste del departamento del Beni y reúne tres regiones biogeográficas: la Amazonía, el Chaco y el Cerrado, donde conviven bosques, sabanas y pantanos. En la reserva se han registrado al menos 43 especies de murciélagos, fundamentales para el equilibrio de los procesos ecológicos de los bosques. Debido a su importancia, la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos reconoció el sitio como un Área de Importancia para la Conservación de los Murciélagos.

Un mosaico de biodiversidad en el corazón de Bolivia

La riqueza biológica de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni va mucho más allá de los murciélagos. El área alberga 815 especies de plantas superiores, entre ellas la mara, el cedro, el tajibo morado, el ochoó, el cuchi, la palma pachiuva y la jatata. También resguarda más de 800 especies de fauna, de las cuales cerca de la mitad son aves. Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentran el armadillo gigante, el mono araña, el mono aullador rojo boliviano, el jaguar, el ciervo de los pantanos y el águila harpía, especies que reflejan el alto valor ecológico de este paisaje protegido.

El pueblo tsimane, aliado en la conservación de la reserva

La conservación de este territorio también depende de las comunidades indígenas. Desde 1990, cerca del 30 % de la reserva fue reconocido como territorio del pueblo tsimane, cuyas aproximadamente 200 familias habitan principalmente a lo largo de los ríos Maniquí y Rapulo. Además de impulsar actividades de turismo de naturaleza y observación de flora y fauna, los tsimane participan activamente en la protección del área. La administración de la reserva, a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), coordina las acciones de conservación con el Consejo Tsimane. De los ocho guardaparques del área, dos pertenecen a este pueblo indígena y desempeñan labores de vigilancia, control y traducción, fortaleciendo la gestión del área protegida desde el conocimiento y la participación de quienes han habitado este territorio durante generaciones.

Principales especies a proteger

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)- Murciélago de lengua larga común.

Esta especie tiene una amplia distribución que incluye México, toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, isla de Trinidad, Guyana Francesa, Bolivia, Brasil, Ecuador, Peru, Paraguay y el norte de Argentina. En Bolivia, se ha registrado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando; desde áreas poco perturbadas de los bosques tropicales siempreverdes hasta zonas urbanas operturbadas.

Esta categorizada como “Preocupación Menor” , según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ). No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)- Falso vampiro orejón o falso vampiro lanudo

Esta especie tiene una amplia distribución en el Neotrópico, desde el sur de México hasta el norte de Argentina. En Bolivia se ha registrado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando, desde los bosques deciduos secos del Chaco hasta los bosques muy húmedos de pie de monte, pasando por sabanas y matorrales.

Esta categorizada como “Preocupación Menor”, según la UICN. No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Mesophylla macconnelli Thomas, 1901- Murciélago de MacConne

Esta especie tiene un amplio rango de distribución, esta presente en Colombia, Venezuela, isla de Trinidad, Guyana, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia; también se encuentra en Centroamérica desde el norte de Panamá hasta Nicaragua (Gardner 2007)

En Bolivia, existen registros en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, registrada entre 1350-1650 msnm.

Esta categorizada como “Preocupación Menor” (LC) según la UICN. No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Thyroptera tricolor Spix, 1823-Murciélago con ventosas de Spix

Se distribuye desde el sur de México a través de Centroamérica y en Sudamérica, incluida la isla de Trinidad, hasta el norte de Bolivia y sureste de Brasil (Gardner 2007). En Bolivia, existen registros de su presencia en bosque preandinos de Pando, Beni y Santa Cruz, Sabanas de Moxos y Yungas.

Se encuentra en la categoría “Preocupación Menor”. No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Myotis midastactus Moratelli y Wilson 2014- Murciélago vespertino de oro

Esta especie se la conoce únicamente en Bolivia y el norte de la ecorregión del Chaco Húmedo en Paraguay (Moratelli et al. 2015). En Bolivia, la especie se encuentra registrada en Sabanas del Beni y Cerrado de los departamentos de Beni y Santa Cruz.

Aún no se encuentra evaluada por la UICN, debido a que es una nueva especie recientemente descrita para la ciencia. Por el mismo motivo de su reciente descripción no está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza..

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Pocos prestatarios renegociaron créditos con entidades financieras
2
Magisterio paceño advierte que no permitirá declarar profesión libre
3
Los mecanismos de prevención no funcionan y suman linchamientos
4
Salud anuncia paro por sueldos, Ministerio dice que pagará hoy
5
Vecinos del D-14 piden concluir el estadio de villa Pagador a la Alcaldía

Lo más compartido

1
Klaric: BoA necesita una renovación total de su estructura ejecutiva
2
Los mecanismos de prevención no funcionan y suman linchamientos
3
Vicepresidente Lara lanza campaña ‘El silencio mata’, en defensa de los niños
4
Salud anuncia paro por sueldos, Ministerio dice que pagará hoy
5
¡Nunca más! A 46 años del golpe de García Meza: memoria de una dictadura de sangre

Más en Cultura

13/07/2026
“El llamado”
La publicación de El Llamado (2025) de Daniel Averanga Montiel por Rincón Ediciones, y su presentación en la 2da Feria Internacional del Libro de El Alto,...
Ver más
12/07/2026
Tres autores bolivianos figuran en la antología “Bolívar, eres bello como un griego”
Obras de los reconocidos escritores bolivianos Vilma Tapia, Gabriel Chávez y Homero Carvalho forman parte de la antología de la poesía hispanoamericana “...
Ver más
En el marco de las Jornadas Escénicas Martadero 2026, este viernes 17 de julio (19:30) se presenta la obra  “Latina Bausch”, del Miguel Valdvieso.
Ver más
12/07/2026
Miguel Valdivieso desafía el eurocentrismo con “Latina Bausch”
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la formación musical de niños y en la promoción de la práctica coral infantil en...
Ver más
08/07/2026
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la formación musical de niños y en la promoción de la práctica coral infantil en...
Ver más
08/07/2026
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
El cacao, ingrediente esencial en la repostería mundial, destaca por su sabor intenso y versatilidad, además de por sus posibles beneficios para la salud.
Ver más
08/07/2026
Día Mundial del Cacao, ingrediente que permite explorar distintos sabores
En Portada
13/07/2026 País
Antes del inicio de su juicio oral, Zúñiga se declara “preso político”
El excomandante de las FFAA, Juan José Zúñiga se declaró un “preso político” a su llegada al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde este...
vista
13/07/2026 Seguridad
Zúñiga llega a La Paz para el inicio de su juicio oral por asonada militar en 2024
El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ya se encuentra en la ciudad de La Paz para el inicio de su juicio oral previsto para este lunes 13 de junio...
vista
13/07/2026 País
Paquete de leyes: Paz prepara agenda con brigadas departamentales; Libre dice que no recibió invitación
Ricardo Rada, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) oficialista, afirmó que Rodrigo Paz aún está en proceso de socialización con legisladores con el...
vista
13/07/2026 Seguridad
Los mecanismos de prevención no funcionan y suman linchamientos
Un padre de familia, en medio de sollozos, pedía la anterior semana desesperadamente justicia por el asesinato de su hijo por una turba tras una fuerte golpiza...
vista
13/07/2026 Seguridad
Aparece Delia, la bebé raptada en El Alto; fue dejada en la Defensoría
La bebé que se encontraba desaparecida desde el domingo 12 de julio, apareció la mañana de este lunes, cuando la mujer acusada de secuestrarla se presentó en...
vista
13/07/2026 País
Salud anuncia paro por sueldos, Ministerio dice que pagará hoy
Los funcionarios de los servicios de salud anunciaron ayer que iniciarán hoy un “un paro indefinido” reclamando el pago de sus salarios del mes pasado, pero la...
vista
Actualidad
El magisterio urbano de La Paz expresó su repudio a declaraciones del ministro de Educación, Erick Sanjines, sobre la...
Ver más
13/07/2026 País
Magisterio paceño advierte que no permitirá declarar profesión libre
La bebé que se encontraba desaparecida desde el domingo 12 de julio, apareció la mañana de este lunes, cuando la mujer...
Ver más
13/07/2026 Seguridad
Aparece Delia, la bebé raptada en El Alto; fue dejada en la Defensoría
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco - quien también fue candidato a la vicepresidencia junto a Jorge Tuto...
Ver más
13/07/2026 País
Velasco critica que el Gobierno haga "casting" para elegir al gerente de BoA y pide encontrar un "dueño que invierta"
Ricardo Rada, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) oficialista, afirmó que Rodrigo Paz aún está en proceso de...
Ver más
13/07/2026 País
Paquete de leyes: Paz prepara agenda con brigadas departamentales; Libre dice que no recibió invitación
Deportes
Los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que han acabado la semana pasada dejan un nuevo...
Ver más
13/07/2026 Fútbol
El Mundial 2026 tiene el récord histórico de asistencia a los estadios
El ciclismo y el deporte boliviano están de luto. Edgar Cueto García, considerado una de las máximas figuras del...
Ver más
12/07/2026 Multideportivo
Luto en el deporte: falleció Edgar Cueto García, leyenda del ciclismo boliviano
Juan Carlos Prado pasa por un gran nivel en el tenis profesional, pues luego de dos victorias consecutivas en los...
Ver más
12/07/2026 Tenis
Juan Carlos Prado disputará por primera vez un torneo ATP 250
Hugo Dellien se consagró campeón por segunda vez en lo que va del año tras una gran remontada que protagonizó este...
Ver más
12/07/2026 Tenis
Hugo Dellien, campeón en el Challenger de Trieste
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
Doble Click
El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su papel protagónico en la saga de 'Jurassic Park', murió a los 78 años,...
Ver más
13/07/2026 Cine
Muere el actor Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park'
La publicación de El Llamado (2025) de Daniel Averanga Montiel por Rincón Ediciones, y su presentación en la 2da...
Ver más
13/07/2026 Cultura
“El llamado”
En el corazón del departamento del Beni, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (RB-EBB) resguarda una...
Ver más
13/07/2026 Cultura
Los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar, encuentran refugio en Bolivia
La Odisea, una épica de acción mítica basada en la obra de Homero, llega a los cines de Cochabamba en medio de gran...
Ver más
13/07/2026 Cine
Cine: La Odisea, el mítico viaje de Ulises llega a Cochabamba