Los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar, encuentran refugio en Bolivia

En el corazón del departamento del Beni, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (RB-EBB) resguarda una extraordinaria diversidad de ecosistemas donde habitan cientos de especies de flora y fauna. Entre ellas destacan los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar y actores fundamentales para el equilibrio ecológico de los bosques.

Es uno de los territorios más biodiversos del país, donde también viven especies emblemáticas como el jaguar, el armadillo gigante, el mono araña, el mono aullador rojo boliviano y el águila harpía. Las imágenes muestran, además, el papel que desempeñan las comunidades indígenas tsimane en el cuidado de este paisaje y de la vida que alberga.

Un refugio para los únicos mamíferos capaces de volar

La Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, en Bolivia, es uno de los principales refugios para los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar. Este santuario natural abarca 135 mil hectáreas en el suroeste del departamento del Beni y reúne tres regiones biogeográficas: la Amazonía, el Chaco y el Cerrado, donde conviven bosques, sabanas y pantanos. En la reserva se han registrado al menos 43 especies de murciélagos, fundamentales para el equilibrio de los procesos ecológicos de los bosques. Debido a su importancia, la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos reconoció el sitio como un Área de Importancia para la Conservación de los Murciélagos.

Un mosaico de biodiversidad en el corazón de Bolivia

La riqueza biológica de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni va mucho más allá de los murciélagos. El área alberga 815 especies de plantas superiores, entre ellas la mara, el cedro, el tajibo morado, el ochoó, el cuchi, la palma pachiuva y la jatata. También resguarda más de 800 especies de fauna, de las cuales cerca de la mitad son aves. Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentran el armadillo gigante, el mono araña, el mono aullador rojo boliviano, el jaguar, el ciervo de los pantanos y el águila harpía, especies que reflejan el alto valor ecológico de este paisaje protegido.

El pueblo tsimane, aliado en la conservación de la reserva

La conservación de este territorio también depende de las comunidades indígenas. Desde 1990, cerca del 30 % de la reserva fue reconocido como territorio del pueblo tsimane, cuyas aproximadamente 200 familias habitan principalmente a lo largo de los ríos Maniquí y Rapulo. Además de impulsar actividades de turismo de naturaleza y observación de flora y fauna, los tsimane participan activamente en la protección del área. La administración de la reserva, a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), coordina las acciones de conservación con el Consejo Tsimane. De los ocho guardaparques del área, dos pertenecen a este pueblo indígena y desempeñan labores de vigilancia, control y traducción, fortaleciendo la gestión del área protegida desde el conocimiento y la participación de quienes han habitado este territorio durante generaciones.

Principales especies a proteger

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)- Murciélago de lengua larga común.

Esta especie tiene una amplia distribución que incluye México, toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, isla de Trinidad, Guyana Francesa, Bolivia, Brasil, Ecuador, Peru, Paraguay y el norte de Argentina. En Bolivia, se ha registrado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando; desde áreas poco perturbadas de los bosques tropicales siempreverdes hasta zonas urbanas operturbadas.

Esta categorizada como “Preocupación Menor” , según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ). No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)- Falso vampiro orejón o falso vampiro lanudo

Esta especie tiene una amplia distribución en el Neotrópico, desde el sur de México hasta el norte de Argentina. En Bolivia se ha registrado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando, desde los bosques deciduos secos del Chaco hasta los bosques muy húmedos de pie de monte, pasando por sabanas y matorrales.

Esta categorizada como “Preocupación Menor”, según la UICN. No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Mesophylla macconnelli Thomas, 1901- Murciélago de MacConne

Esta especie tiene un amplio rango de distribución, esta presente en Colombia, Venezuela, isla de Trinidad, Guyana, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia; también se encuentra en Centroamérica desde el norte de Panamá hasta Nicaragua (Gardner 2007)

En Bolivia, existen registros en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, registrada entre 1350-1650 msnm.

Esta categorizada como “Preocupación Menor” (LC) según la UICN. No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Thyroptera tricolor Spix, 1823-Murciélago con ventosas de Spix

Se distribuye desde el sur de México a través de Centroamérica y en Sudamérica, incluida la isla de Trinidad, hasta el norte de Bolivia y sureste de Brasil (Gardner 2007). En Bolivia, existen registros de su presencia en bosque preandinos de Pando, Beni y Santa Cruz, Sabanas de Moxos y Yungas.

Se encuentra en la categoría “Preocupación Menor”. No está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza.

Myotis midastactus Moratelli y Wilson 2014- Murciélago vespertino de oro

Esta especie se la conoce únicamente en Bolivia y el norte de la ecorregión del Chaco Húmedo en Paraguay (Moratelli et al. 2015). En Bolivia, la especie se encuentra registrada en Sabanas del Beni y Cerrado de los departamentos de Beni y Santa Cruz.

Aún no se encuentra evaluada por la UICN, debido a que es una nueva especie recientemente descrita para la ciencia. Por el mismo motivo de su reciente descripción no está incluida en el Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia bajo ninguna categoría de amenaza..