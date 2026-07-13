Magisterio paceño advierte que no permitirá declarar profesión libre

El magisterio urbano de La Paz expresó su repudio a declaraciones del ministro de Educación, Erick Sanjines, sobre la posibilidad de abrir la docencia a otras profesionales. El ente sindical advirtió que no permitirá que se declare profesión libre en este ámbito.

El pronunciamiento estuvo a cargo de la flamante ejecutiva de la federación departamental de maestros, Anaí Bozo, quien acusó a las autoridades de "tener un doble discurso", porque por un lado hablan de respeto al escalafón y por otra hablan de abrir la docencia escolar a otros profesionales.

La polémica surge después de que el ministro planteó discutir la posibilidad de que profesionales de otras áreas ocupan la docencia de "emergencia", particularmente en Santa Cruz, donde faltarían profesores.

La dirigente del magisterio reconoció que "tal vez falten algunos colegas" en Santa Cruz, pero enfatizó que en La Paz hay miles de profesores que no cuentan con fuentes de trabajo. Responsabilizó al Gobierno de darles empleo.

"Es irresponsable que el Ministerio de Educación indique que cualquier persona o cualquier profesional puede hacerse de la carrera docente: zapatero a tus zapatos", dijo.

Aseguró que el magisterio hará defender su escalafón y la estabilidad laboral.