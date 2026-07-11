Trump amenaza con "arrasar" Irán si lo asesinan
El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos "arrasará por completo" a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo.
"1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!", escribió Trump en sus redes sociales.
El gobernante dijo que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.
"Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos", declaró Trump en una entrevista con The New York Post. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", añadió.
Trump respondió así a informaciones de prensa según las cuales Israel puede haber advertido a Estados Unidos de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para asesinarlo.
No obstante, en la misma entrevista el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años: "No, no. Israel no ha dicho nada. No, no", afirmó. "He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?".
"Espero que me echen de menos", agregó, al ser preguntado por un eventual asesinato.
La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado.