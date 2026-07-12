Espectáculo natural. Tajibos rosados llenan de color el invierno en Cochabamba

Con la llegada del invierno, distintos sectores de Cochabamba se tiñen de tonos rosados gracias a la floración de los tajibos, árboles que cada año se convierten en uno de los principales atractivos naturales de la ciudad. Aunque muchos los conocen por su belleza, pocos saben que su floración responde a una estrategia de supervivencia y reproducción.

La licenciada en Ciencias Ambientales, Karen Córdoba, explicó que el tajibo perteneciente al género Handroanthus, es muy representativo de la región oriental de Bolivia presenta varias especies, con sus espectaculares flores de color rosado, amarillo y blanco que cubren por completo su copa.

“El más común en Cochabamba es el tajibo rosado”, señaló la ambientalista.

Si bien esta especie es propia del bosque seco chiquitano, las condiciones climáticas del valle han favorecido su adaptación. Puede alcanzar hasta 30 metros de altura y su madera es muy apreciada.

Uno de los aspectos más llamativos es que florece cuando la mayoría de los árboles pierden sus hojas. Córdoba explicó que esta característica le permite ahorrar agua durante la época seca de invierno. “Toda la energía del árbol se concentra en la floración y, al no tener hojas, las flores son mucho más visibles para los insectos polinizadores, aumentando su eficiencia reproductiva”, afirmó.

Además de embellecer el paisaje urbano el tajibo cumple un importante papel ecológico. Sus flores sirven de alimento para aves nectarívoras, especialmente picaflores, así como para abejas y mariposas, que participan en el proceso de polinización.

Respecto a su cultivo, la especialista destacó que es una especie resistente y adecuada para áreas urbanas, sus raíces no son agresivas, por lo que puede plantarse en aceras y espacios públicos.“Este árbol da una alegría especial a la ciudad por su belleza”, dijo. La especialista recordó que el tajibo forma parte de las especies recomendadas para la forestación urbana en Cochabamba, incluidas en el Plan Maestro de Forestación y Reforestación.