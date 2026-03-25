Choferes paceños declaran paro indefinido

Los choferes de La Paz decidieron declararse en “paro indefinido a partir de este momento”, las 18 de este miércoles, debido a la falta de atención gubernamental a sus reclamos por la mala calidad de los combustibles líquidos y sus efectos perjudiciales para los vehículos, anunció en líder del transporte libre paceño, Limbert Tancara.

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, los choferes de la sede de gobierno y de El Alto acataron la decisión de sus organizaciones corporativas y ejecutaron un paro movilizado bloqueando vías en varios barrios.

Tal y como anunciaron, no solo dejaron de brindar sus servicios, sino que aplican un "bloqueo de las mil esquinas" en rechazo a la mala calidad de la gasolina distribuida por el Gobierno, los retrasos en el pago de los resarcimientos por los daños causados a sus vehículos y para exigir la renuncia de las principales autoridades del sector de hidrocarburos.

Los choferes exigen también ser recibidos directamente por el presidente Rodrigo Paz, ya que no consideran a los ministros como interlocutores válidos para solucionar el asunto.

De hecho, exigen la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.

Tras admitir y confirmar la distribución de gasolina "desestabilizada", Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para que los conductores realicen el trámite de resarcimiento.

Y al principio de la tarde se informó que más de 700 usuarios del SREC empezaron a cobrar compensaciones por la gasolina desestabilizada mediante "pago en ventanilla" a través del Banco Unión en todo el país , modalidad adicional a la transferencia bancaria electrónica.

Según el reporte de la estatal petrolera, desde las 18.00 del martes, los beneficiarios de la modalidad "pago en ventanilla" recibieron mensajes de notificación por el mismo número de WhatsApp con el que hicieron su reclamo en el SREC, quedando plenamente habilitados para cobrar su compensación a partir de este miércoles.

Durante esta jornada se esperaba superar los Bs 2,7 millones en compensaciones.

No obstante, los choferes denunciaron que no inició el pago del resarcimiento, pese a los compromisos de YPFB y el haber completado sus reclamos.

Además, los choferes también denunciaron que la gasolina que se distribuye sigue siendo de mala calidad y, en consecuencia, sigue dañando sus vehículos.