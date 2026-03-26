Choferes de La Paz declaran un paro indefinido y exigen dialogar con el presidente Paz

La dirigencia del transporte endureció ayer su postura al declarar un paro indefinido y exigir el diálogo solo con el presidente Rodrigo Paz.

El representante del Transporte Libre, Limbert Tancara, manifestó que el gremio solo acudirá a una convocatoria directa del presidente Rodrigo Paz, tras considerar que las mesas de trabajo con el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB resultaron insuficientes. La falta de desembolsos detonó la protesta en La Paz y El Alto.

El sector advirtió que la medida de presión podría extenderse a todo el territorio nacional en los próximos días. Según los voceros sindicales, federaciones de Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Beni evalúan sumarse a las movilizaciones si no existe una respuesta inmediata del primer mandatario. Los choferes denuncian un incumplimiento sistemático de los acuerdos y aseguran que la presión de sus bases los obligó a abandonar el diálogo con los niveles técnicos del Ejecutivo.

En contrapartida, desde la estatal petrolera se defiende la efectividad del proceso de compensación y se cuestiona la necesidad del bloqueo.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, informó que hasta la fecha se depositaron un millón y medio de bolivianos a más de mil personas registradas en el sistema de seguro. La institución proyecta que los pagos alcancen los Bs 2,5 millones y ratificó que el mecanismo de atención técnica opera sin dificultades, por lo que instó a los movilizados a deponer su protesta.