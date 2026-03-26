Gobierno y chóferes instalan diálogo en el Palacio de Comunicaciones de La Paz

Autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz se reunirán a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Comunicaciones para conversar sobre el tema del combustible desestabilizado.

El dirigente de la Federación de Chóferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, confirmó, en contacto con la radioemisora Éxito, que el sector aceptó el diálogo con las autoridades de Gobierno.

Los ministros de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli; de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, son las autoridades del Gobierno que estarán presentes en la reunión.

Oviedo, en contacto con la radioemisora Panamericana, también confirmó el encuentro con la dirigencia del transporte que inició desde las 00.00 de este jueves un paro indefinido, tras acatar la misma medida el miércoles, por problemas en la calidad de la “gasolina desestabilizada”.

“Se están haciendo daños ellos mismos, están haciendo daño a la economía que la estamos recuperando; y le están haciendo daño fundamentalmente al departamento de La Paz que necesita empezarse a mover económicamente”, señaló Oviedo sobre el paro indefinido.

El Ministro de Gobierno explicó que entre el 87 y 88% de la población boliviana “rechaza este tipo de medidas de presión” y lamentó que en algunos puntos de bloqueo haya “excesos y abusos”.

“Es lo que nos lleva a sentarnos y dialogar con ellos y entendernos y finalmente lograr que podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Yo tengo que entrar a una reunión”, dijo la autoridad.

El miércoles, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Mendoza, afirmó que al menos a 2.500 personas se les resarció, con “pagos justos”, los daños en sus vehículos por la gasolina desestabilizada, la cual ya no está en el sistema de comercialización.