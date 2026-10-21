Intervienen la Aisem, hay dos arrestados

Seguridad
RED UNO y ABI
Publicado el 21/10/2026 a las 22h58
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Efectivos de la Policía Boliviana intervinieron la noche de este miércoles las oficinas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), en La Paz, como parte de una investigación iniciada a raíz de denuncias por presuntos cobros irregulares a funcionarios de la institución.

Durante el operativo, los investigadores realizaron requisas, precintaron algunas dependencias y secuestraron documentación que será analizada para establecer si existen elementos relacionados con las denuncias.

Como resultado de las primeras actuaciones, dos personas fueron arrestadas y trasladadas a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de los arrestados ni los cargos que desempeñaban dentro de la institución.

La Aisem es una institución pública descentralizada, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes. Su finalidad principal es ejecutar programas y/o proyectos de establecimientos de salud hospitalarios y de institutos de cuarto nivel de salud, en el marco de las competencias del Ministerio de Salud.

 

Cobros para conservar puestos laborales

La diputada Cecilia Vargas, quien realiza seguimiento y fiscalización al caso, informó que trabajadores denunciaron haber sido presionados para entregar parte o la totalidad de sus salarios con el objetivo de mantener sus fuentes laborales.

"Se les había solicitado, se les había exigido que si querían conservar su trabajo den el dinero de su sueldo, un sueldo entero en algunos casos y medio sueldo en otros", manifestó la legisladora.

Según Vargas, las denuncias involucrarían principalmente a personal contratado y eventual, cuya continuidad dependía de la renovación de sus contratos.

Consultada sobre los montos presuntamente exigidos, Vargas explicó que todavía no existe una cifra total establecida por los investigadores.

Sin embargo, indicó que algunos de los salarios de los trabajadores afectados oscilarían entre Bs 8.000, Bs 9.000 y hasta Bs 15.000.

"Los testigos han informado que les pedían o medio sueldo o sueldo entero", aseguró.

Estos montos y las circunstancias denunciadas deberán ser corroborados por la Fiscalía y la Policía.

 

Intervención combinada

El operativo en la Aisem contó con presencia de efectivos de la Felcc, además de representantes del Ministerio de Salud y del Viceministerio de Transparencia.

Durante la intervención se procedió al secuestro de documentación que podría aportar elementos dentro de la investigación.

También fueron precintados algunos ambientes con el objetivo de preservar posibles indicios mientras continúan las actuaciones investigativas.

La diputada aclaró que su presencia tuvo únicamente un carácter fiscalizador y que las decisiones operativas quedaron en manos de la Policía y el Ministerio Público.

 

Testigos declaran ante la Felcc

Vargas informó que trabajadores ya acudieron a dependencias policiales para brindar información sobre la forma en la que presuntamente se realizaban los cobros.

Según los testimonios referidos por la legisladora, algunas personas habrían sido instruidas a retirar dinero en efectivo y posteriormente conducidas a sectores alejados de las cámaras de seguridad.

"Han venido testigos indicando todos los detalles de cómo les habrían pedido dinero, cómo los habrían presionado, les habrían indicado que saquen en efectivo, los habrían separado de las cámaras de las oficinas", afirmó.

Estos testimonios todavía deberán ser contrastados dentro del proceso investigativo.

 

Delitos de concusión y cohecho

Por su parte, la ministra de Salud, Marcela Flores, informó que “ante la gravedad de los hechos denunciados, se activaron de manera inmediata los mecanismos institucionales correspondientes, priorizando la acción oportuna y la coordinación con las instancias competentes”.

Según Flores, el caso podría estar relacionado con los delitos de concusión y cohecho.

“La lucha contra la corrupción constituye un mandato legal y un compromiso irrenunciable del Estado. En tal sentido, ningún cargo, jerarquía o función puede estar por encima de la ley ni convertirse en instrumento para obtener beneficios indebidos”, afirmó.

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