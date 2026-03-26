Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, México, con capacidad para 53.529 espectadores. El ganador avanzará a la final para enfrentar a Irak y seguir en la lucha por un cupo mundialista.

¿Qué partido se juega?



Bolivia y Surinam se enfrentarán en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es un partido único y el ganador avanzará a la final para enfrentar a Irak y seguir en la lucha por un cupo mundialista.

¿Cuándo y dónde se juega el partido?



El partido se disputará este jueves 26, en el Estadio BBVA de Monterrey, México, con capacidad para 53.529 espectadores.

¿A qué hora es es el partido?



A las 18:00

¿Dónde puedo ver el partido?



El partido será transmitido por Bolivia TV, en señal abierta y en servicio de cable por Entel TV.

¿Cómo llega Surinam?



Surinam terminó segundo en el Grupo A de la CONCACAF con 9 puntos, superando a Guatemala y El Salvador. Su último amistoso fue una derrota 3-1 ante Guatemala, pero mostró carácter competitivo y jugadores con experiencia europea.

¿Cómo llega Bolivia al repechaje?



Bolivia finalizó en séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos: 6 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Jugó ocho amistosos de preparación, con resultados irregulares, y llega motivada tras vencer 3-0 a Trinidad y Tobago. Dirigido por Óscar Villegas, el equipo busca corregir errores y sostener el sueño mundialista.

¿Cuáles son las posibles alineaciones?



Bolivia: G. Viscarra; D. Medina, L. Haquín, M. Torrez, R. C. Fernández; G. Villamíl, R. Matheus; M. Terceros, R. Vaca, F. Nava; E. Monteiro.



Surinam: E. Vaessen; L. van Gelderen, M. Abena, M. Bogarde, S. Pinas; D. Malone, K. Paal, D. Jubitana; G. Kerk, S. Becker, J. Piroe.

¿Qué pasa si hay empate?



Si el partido termina igualado tras 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15). Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá en penales.

¿Qué pasa después de este partido?



El ganador avanzará a la final del repechaje contra Irak, también a partido único, el martes 31 de marzo, bajo el mismo sistema de definición en caso de empate.

¿Cuál es el historial previo de ambos equipos en este repechaje?



Bolivia llega tras su desempeño en las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos. Surinam accedió luego de terminar segundo en el Grupo A de CONCACAF con 9 puntos.

¿Qué se espera del partido?



Se prevé un duelo intenso y de pronóstico reservado, donde Bolivia parte como ligera favorita, pero Surinam ha mostrado ser un rival difícil de subestimar. La eficacia en las áreas, el manejo de la presión y la disciplina táctica serán determinantes para definir al ganador.