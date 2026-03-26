Terminal de Buses de La Paz suspende viajes por bloqueos

La Terminal de Buses de La Paz suspendió las salidas de manera temporal debido a los bloqueos del sector del transporte y pidió a los usuarios y empresas tomar sus previsiones.

“(…) debido a los bloqueos registrados en diversos puntos de la ciudad, todas las salidas de buses quedan suspendidas de manera temporal hasta que se garantice la libre transitabilidad y se levanten las medidas de presión en las rutas de acceso”, se lee en un comunicado.

La administración de la terminal recomendó a los usuarios y empresas de transporte tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes y mantenerse atentos a las actualizaciones de sus canales oficiales sobre la reanudación de los servicios una vez que las vías sean plenamente habilitadas.

El transporte federado y libre iniciaron desde las 00.00 de este jueves un paro indefinido, tras un paro de 24 horas el miércoles, por problemas en la calidad de la denominada “gasolina desestabilizada”.

Entre tanto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó que garantiza la calidad de la gasolina que actualmente circula y recordó que sostuvo diferentes reuniones con la dirigencia del transporte para gestionar de manera coordinada y oportuna la atención a los afectados por dicho combustible.

Para evitar un paro indefinido, el Gobierno convocó a una reunión al sector la noche del miércoles; sin embargo, la dirigencia anunció que enviará una nota para solicitar una cita a las 11:00 de este jueves en instalaciones de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz.