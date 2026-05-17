Gremiales culpan a Argollo por pérdidas y piden que el Gobierno aplique la Ley

Al cumplirse 17 días del inicio de la movilización que impulsa el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien ha desplazado el extenso pliego del sector para pedir ahora la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sectores como los gremiales piden al Gobierno aplicar la Ley, según Unitel.

La movilización, que cerca las ciudades de La Paz y El Alto, además de otros puntos del país, deja millonarias pérdidas diarias en varios sectores, sobre todo en quienes generan ingresos económicos de forma diaria, los cuales ahora exigen la detención del dirigente sindical para responda por estas consecuencias.

El dirigente de los gremiales de El Alto, Antonio Siñani, remarca que los bloqueos no tienen fundamento, luego que el Gobierno abrogó la ley 1720, de conversión de propiedades, que era una de las demandas de los movilizados.

En ese marco, exigió a la dirigencia de la COB levantar las medidas de presión, que hasta la fecha ya han dejado -según versión- más de Bs 5 millones de pérdidas.

“En estos bloqueos los gremiales tenemos una pérdida de más de 5 millones. ¿Quién va a responder? Va a tener que ser el señor Argollo, ya que hoy en día también tiene muertos”, dijo en alusión a las personas que fallecieron en medio de los bloqueos porque no recibieron atención médica oportuna, dijo a red Unitel.

Argollo radicalizó su protesta tras pactar con bloques de campesinos que han cortado el tránsito de vehículos a la frontera con Perú, a Oruro y al lago Titicaca. Las protestas también afectan la zona urbana y los puntos más conflictivos son Senkata y Río Seco, en El Alto.

“Están sufriendo, Argollo, fíjate en El Alto, cómo están saqueando los puestos de venta, cómo están amedrentando, cómo tú estás me haciendo amenazar”, señaló el también representante de la Central de Trabajadores de Bolivia, que -aseguró- reúne a los sectores que no están afiliados a la COB.

El dirigente gremial consideró que detrás las movilizaciones hay fines políticos puesto que la demanda de renuncia del presidente Paz es “un pedido irracional” que no da margen para una negociación con el Gobierno.

En esa misma línea, el dirigente de la Confederación Nacional Gremiales de Bolivia, César Gonzáles, pide al Gobierno mano dura contra los bloqueadores y cuestionó a Argollo, a quien acusó de liderar una movilización sin una demanda legítima.

“La COB ha perdido seis de sus filiales, que han razonado y entienden que únicamente produciendo se sale adelante. Señor Argollo, ¿Con quiénes se está movilizando? Gente que está golpeando a la gente, gente que ha golpeado a uno de nuestros dirigentes, el señor Roger Labardens”, dijo al referirse al diputado que fue golpeado por los movilizados cuando se dirigía al aeropuerto de El Alto.