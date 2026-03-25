Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar

Medio Ambiente
ABI
Publicado el 25/03/2026 a las 14h05
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Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional. El escarabajo tigre ornamentado de la Chiquitania, endémico del bosque seco chiquitano, compite en un certamen global y requiere el apoyo del público para avanzar y reforzar su conservación.

Se trata del Pometon bolivianus, considerado una joya natural por su intenso tono verde tornasol en la cabeza, con líneas negras que contrastan con un cuerpo de color naranja brillante. Su singular apariencia lo sitúa entre los ejemplares más llamativos de la competencia, aunque su presencia responde a una necesidad mayor: su protección.

La especie representa al país en el Uproar Conservation Challenge, organizado por el Zoológico de Indianápolis, un torneo internacional de eliminación directa que reúne especies en riesgo de extinción. La competencia comenzó con 64 participantes, entre animales, plantas y hongos, y avanza por rondas sucesivas hasta definir a un solo ganador.

El certamen se encuentra en su tercera fase, con 16 especies en competencia tras superar las primeras rondas. El formato, similar al de un cuadro eliminatorio, permite que el público vote en cada etapa para definir qué especies avanzan.

Las votaciones iniciaron el 16 de marzo y la final se realizará el 4 de abril. El desafío contempla la entrega de más de $us 55.000 para apoyar proyectos de conservación, con un premio principal de $us 10.000 destinado a la iniciativa vinculada a la especie ganadora.

El descubrimiento de este escarabajo es reciente. En septiembre de 2020, el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado informó su registro para la ciencia, tras expediciones realizadas junto a la Universidad de Agricultura de Praga, luego de años sin datos sobre su presencia. Su baja visibilidad dificultó su estudio y seguimiento, como ocurre con otros escarabajos tigre.

Actualmente es el único representante boliviano en competencia. En una fase inicial también participó la rana gigante del lago Titicaca, una de las especies más amenazadas del país, pero no logró avanzar.

La votación continúa abierta en línea y cada apoyo resulta determinante para definir qué especies siguen en carrera. La fase actual entra en su tramo final, por lo que el respaldo del público puede resultar decisivo.

Las personas interesadas pueden apoyar a la especie en el sitio oficial: https://uproar.indianapoliszoo.com/ mediante su voto. Cada participación impulsa su permanencia en la competencia y respalda los esfuerzos para proteger uno de los tesoros menos conocidos de la biodiversidad boliviana.

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