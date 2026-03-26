YPFB reporta que el SREC estima pagar Bs 4,15 millones hasta el cierre de este jueves

De acuerdo al Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), un mayor número de personas finalizaron el proceso de su reclamo y tienen programado pagos de compensaciones por el suministro de gasolina desestabilizada, que a la fecha alcanzan a Bs 4,15 millones entre cancelados y listos para retiro en ventanilla en todas las sucursales del Banco Unión a nivel nacional.

Así informó este jueves Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) y destacó que este esfuerzo responde a su compromiso de compensar de manera justa y efectiva a los afectados por dicho combustible.

El SREC señala que 2.358 usuarios recibieron o están habilitados para retirar su compensación en ventanilla.

YPFB recordó a los usuarios que solicitaron esta forma de pago, que deben ir de manera personal, presentar el documento de identidad original y el número asignado por el SREC.

Asimismo, la estatal indicó que se continúa trabajando en la revisión de los casos pendientes para garantizar que cada solicitud sea atendida bajo criterios técnicos y de transparencia para generar una compensación justa.

Para consultas sobre el estado del trámite, los usuarios pueden comunicarse al número de WhatsApp 72150600, a la línea de atención al cliente 50850088 o visitar las redes sociales oficiales de la estatal.