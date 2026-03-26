Capitán de la Selección, optimista ante el partido Bolivia vs. Surinam: “El cariño de la gente nos compromete a que todo saldrá bien”

Fútbol
ABI
Publicado el 26/03/2026 a las 10h46
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El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, expresó que el cariño de la gente significa una gran responsabilidad para la Verde y confió en que “todo saldrá bien” esta tarde en el partido ante Surinam, en México.

“Sentir ese cariño de la gente es ilusión muy grande, nos da esa gran responsabilidad, tenemos esa responsabilidad de hacerlo bien, de disfrutar con mucha responsabilidad y Dios va a querer que todo salga bien”, dijo en contacto con la prensa internacional, desde Monterrey.

A partir de las 18.00 (hora boliviana) de este jueves, el estadio BBVA de México será escenario del partido Bolivia versus Surinam por el repechaje. Se trata de un duelo en busca de mantener vivo el sueño de la clasificación al Mundial 2026.

“Estamos muy agradecidos con Dios, con el fútbol, con la vida, que nos han permitido estar acá (…). Estamos viviendo un sueño, que te aseguro, que la mayor parte del plantel el ‘93’ no habíamos ni nacido”, confesó Haquín.

Señaló que, a horas del partido, la Verde disfruta de sus entrenamientos previos en México.

“Nosotros estamos tranquilos, estamos disfrutando y confiados de que todo va a salir bien”, reiteró.

En Bolivia, la hinchada y los fanáticos de la selección aguardan el duelo. Las autoridades instalarán pantallas gigantes en distintos puntos de las ciudades de La Paz y El Alto, para que la población pueda disfrutar minuto a minuto del partido.

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