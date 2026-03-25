Juan Enrique Jurado: 51 años cantando de vez en cuando

Con el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el cantautor chaqueño Juan Enrique Jurado se dispone a celebrar más de medio siglo de trayectoria con un par de conciertos en el emblemático teatro José María Achá.

Así es, mañana y el viernes (19:30) el escenario cochabambino retumbará con las melodías “Rojo, amarillo y verde”, “Ojos de cielo”, “Camiri”, Chacarera enamorada”, entre otras, en la gira que el reconocido artista nacional ha llamado “51 años cantando de vez en cuando”.

Nacido en Caiza, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, el 9 de junio de 1954, Juan Enrique Jurado inició su camino musical a temprana edad, lanzando su primer trabajo discográfico a los 20 años. Desde entonces, ha construido una sólida carrera que lo llevó a compartir escenarios y producciones con referentes internacionales como Chaqueño Palavecino, Tamara Castro y Los Huayra, además de participar en el reconocido Festival de Cosquín en el año 2002.

“Cantaré todas mis canciones, los espero para que cantemos todos juntos”, señaló Juan Enrique, quien arribará a la Llajta hoy por la mañana, dispuesto a cautivar con su música al público cochabambino, en las veladas donde la música y la danza se fusionarán en una experiencia de alto nivel artístico.