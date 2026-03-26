Un juez de EEUU rechaza retirar los cargos a Maduro, que alega no poder pagar el litigio por las sanciones

El juez federal Alvin Hellerstein ha rechazado este jueves la petición de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la imposibilidad de sufragar los costes del proceso, una vez sus cuentas se encuentran bloqueadas por el Gobierno de Estados Unidos.

"No voy a desestimar el caso", ha zanjado el juez en la segunda sesión judicial contra el presidente Maduro por supuestos delitos de narcotráfico, que acoge la corte federal de Manhattan tras su sorpresivo arresto a principios de enero de 2026 en un histórico operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

Hellerstein ha pedido al fiscal adjunto Kyle Wirshba que averigüe si Maduro y su esposa, Cilia Flores, disponen de otras formas de hacer frente a los gastos, una vez tampoco se ha permitido al Gobierno de Venezuela sufragar el litigio.

El propio juez ha reconocido que "lo más probable", en caso de que existieran, estos fondos "serían susceptibles de ser decomisados o estarían sujetos a sanciones", y se ha preguntado si el tribunal puede ordenar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que levante las sanciones.

Sin embargo, el fiscal ha puesto en duda que el tribunal tenga tales atribuciones y ha explicado que la vía adecuada es que el presidente Maduro presentara una demanda civil para impugnar estas sanciones, informa la cadena CNN.