José Kast proyecta a un diplomático de carrera como cónsul de Chile en Bolivia

El nombre del diplomático de carrera Roberto Ruiz comienza a tomar fuerza como futuro cónsul general de Chile en La Paz, la representación de mayor rango entre ambos países que no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadas, según un reporte de Brújula Digital.

La eventual designación se enmarca en un proceso de acercamiento entre ambos países, impulsado tras una reunión bilateral sostenida el 20 de marzo en Bogotá entre el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna y su homólogo boliviano Fernando Aramayo, durante un encuentro de la Celac; según informó el medio chileno El Mercurio.

En esa cita, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de reactivar el diálogo y avanzar en una agenda común centrada en siete ejes estratégicos: conectividad, comercio, migración, seguridad, recursos hídricos e hidrocarburos, integración fronteriza y energía.

El medio chileno aseguró que desde la Cancillería chilena anticipan que estos temas serán abordados en una próxima comisión binacional, en un contexto donde también existe coincidencia en mejorar los pasos fronterizos y reforzar el control de ingresos ilegales, en línea con la agenda de seguridad del Ejecutivo.

¿Quién es Ruiz?

Ruiz -abogado y magíster en Derecho- aparece como una figura con experiencia y perfil técnico para asumir funciones en La Paz. Ha cumplido misiones en Berna, Buenos Aires y Berlín, además de desempeñarse como director de Planificación Estratégica durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Demanda

El posible nombramiento ocurre en un momento de cambio en la relación bilateral. Desde 1962, Chile y Bolivia no mantienen relaciones diplomáticas plenas, salvo un breve periodo entre 1975 y 1978, por lo que el vínculo se ha sostenido a través de consulados. Uno de los principales puntos de tensión ha sido la demanda marítima boliviana que, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2018, quedó sin obligación jurídica de negociación para Chile, aunque -según Aramayo- el dictamen no cerró la puerta al diálogo.

El Mercurio advierte que desde Santiago se sostiene que Bolivia ha dado señales de acercamiento tras la asunción del presidente Rodrigo Paz, mientras que en La Moneda consideran que cualquier eventual restablecimiento de relaciones a nivel de embajadas deberá ser solicitado por Bolivia.