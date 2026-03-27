Constructores anuncian "movilizaciones progresivas" advirtiendo falta de atención del Gobierno

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 27/03/2026 a las 11h03
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La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), en coordinación con la Cámara Boliviana de la Construcción y las cámaras departamentales, anunció el inicio de movilizaciones demandando la atención del Gobierno en torno al reajuste de precios sectoriales.

"Ante la postergación injustificada que prolonga la incertidumbre y profundiza cada día la crisis del sector, Cadecocruz, Caboco y las cámaras de la construcción de todo el país, comunicamos que a partir de la siguiente semana realizaremos movilizaciones progresivas en todo el territorio nacional", reza el comunicado sectorial.

Desde Cadecocruz reflejaron que el decreto de reajuste de precios constituye una medida urgente y necesaria para garantizar la continuidad de las obras, la estabilidad del sector y la seguridad jurídica en la ejecución de contratos ante el contexto económico adverso, tema que fue abordado en mesas técnicas con autoridades de Gobierno.

"La mesa técnica finalizó su trabajo el 6 de febrero y hasta el día de hoy, 26 de marzo, el decreto de reajuste de precios no ha sido aprobado", agrega el reporte, por lo que se apunta a impulsar movilizaciones "hasta lograr la aprobación y promulgación del decreto de reajuste de precios"

Los constructores señalaron que existe preocupación y malestar por la falta de respuesta del Gobierno, pese a que el tema del reajuste se viene gestionando desde noviembre del año pasado.

En días pasados, desde el sector impulsaron un tractorazo exigiendo la atención de esta misma demanda.

"Los constructores nos caracterizamos por la voluntad de diálogo y por el compromiso incuestionable con el desarrollo del país, pero también por defender con determinación la sostenibilidad del sector que genera miles de fuentes de trabajo", concluye el comunicado.

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