Villegas: “Este proyecto en un momento estaba pensado en el próximo Mundial, pero hoy estamos a 90 minutos”

Fútbol
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Publicado el 27/03/2026 a las 11h19
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El director técnico de la Selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, destacó el carácter y el temple que mostró su Selección para dar vuelta el partido ante Surinam y terminar ganando por 2 goles contra 1, lo que le permitió pasar a la final del torneo repechaje en busca de clasificar al Mundial.

En contacto con la prensa, Villegas resaltó que el empate boliviano fue convertido por Moisés Paniagua, un jugador de 18 años.

"Hay carácter, hay temple. El gol del empate lo marca un chico de 18 años que lo conocemos muchísimo tiempo. Es la ventaja que estamos en el país, los hemos visto, los hemos llevado en el camino del profesionalismo y sabemos lo que nos pueden dar", resaltó.

En ese sentido, Villegas señaló que cuando tomó el mando de la Selección se planteó el objetivo de renovar a la Verde, confiando en los jóvenes y apuntando al Mundial 2030; sin embargo, resaltó que hoy la Verde esté a un partido de llegar a la Copa del Mundo 2026.

"Esto que en un momento fue pensando en el próximo Mundial con gente joven, renovación... hoy estamos a 90 minutos, felices sabiendo que estos jóvenes están enfocados y pueden lograr el objetivo", destacó.

Bolivia enfrentará a Irak el martes (23:00) y si gana clasificará al Mundial después de 32 años.

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