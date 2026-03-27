Sinfónica Municipal presenta un concierto para la juventud

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 27/03/2026 a las 8h43
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El segundo concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba se celebrará mañana (9:30) en el Centro Artístico Cultural Bicentenario (Calle Baptista esquina Ecuador, excolegio Mejillones).

“Concierto didáctico para la juventud” se llama el recital que interpretará la orquesta que dirigen Nelson Álvaro Cadima Fuentes y Koichi Fujii.

El par de destacados directores señalaron que el encuentro se lleva adelante con el propósito de acercar la música sinfónica a nuevas generaciones, desde “la escucha, el descubrimiento y la experiencia compartida”.

El maestro Nelson Álvaro Cadima Fuentes estará con la batuta en la primera parte del concierto. Bajo su mando la orquesta interpretará la Danza Eslava Op. 46-1, en Do-Mayor.

La segunda y tercera etapa del recital estará a cargo del experimentado Koichi Fujii, quien dirigirá la presentación de instrumentos, el ensamble de cuerdas, maderas y bronces.

Después, los directores e instrumentistas responderán a las preguntas de los estudiantes.

La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba consolidada en 2001 bajo la batuta del maestro Giovanni Silva, resurgió en 2022 tras un receso, estableciéndose como un pilar cultural gestionado por el municipio. Enfocada en la música clásica, busca profesionalizar a jóvenes talentos locales y fomentar la cultura en la región.

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