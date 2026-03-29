Manfred perfila una gestión centrada en obras, desarrollo y consenso

En diálogo con Los Tiempos, el alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, delineó las prioridades de su próxima gestión municipal, en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas tras su victoria en las urnas el pasado 22 de marzo.



Los Tiempos, permitió conocer de primera mano el enfoque que tendrá la nueva administración edil por los siguientes cinco años, caracterizado por un discurso enfático en resultados, experiencia y compromiso con la ciudad.

Triunfo



Reyes Villa destacó el respaldo ciudadano como el principal motor de su futura gestión. “Hemos ganado por amplia mayoría”, afirmó, subrayando que ese resultado no solo representa una victoria política, sino también un mandato claro de la población.



El alcalde electo remarcó que este apoyo implica una responsabilidad directa: responder con acciones concretas a las demandas acumuladas de la ciudadanía. “La gente quiere obras, quiere resultados, quiere ver cambios”, sostuvo, dejando entrever que su gestión buscará diferenciarse por su ritmo de ejecución.

Experiencia



Manfred insistió en que no se trata de una autoridad improvisada. Su trayectoria previa en la función pública fue presentada como una garantía de capacidad para gestionar el municipio.



“Nosotros ya sabemos cómo hacerlo”, señaló, en referencia a su experiencia administrativa, lo que —según explicó— permitirá acelerar la ejecución de proyectos sin atravesar procesos de aprendizaje prolongados.



A ello añadió: “Bueno, mi victoria la predije en una anterior entrevista. Agradezco a la población cochabambina que confiaron nuevamente en Manfred, en esta oportunidad empujaremos nuestra administración al desarrollo económico”.



“Nosotros ya sabemos cómo hacerlo”, sostuvo, planteando que esta condición permitirá acelerar procesos y evitar errores comunes en gestiones nuevas. Esta afirmación busca posicionarlo como una opción de eficiencia frente a la urgencia de resolver problemas estructurales en la ciudad.



Transformación urbana



El compromiso con la ejecución de obras fue reiterado. Reyes Villa proyecta una gestión enfocada en infraestructura, servicios y modernización urbana.



“Vamos a trabajar intensamente por Cochabamba”, aseguró, en una declaración que sintetiza su intención de impulsar proyectos visibles y de impacto directo. Si bien no detalló un plan específico, dejó entrever que la prioridad estará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante intervenciones concretas.



En ese marco, explicó que los trabajos que se están haciendo en el campo ferial “que es el escenario económico más importante que tiene Cochabamba”, es parte de dos obras que se construyen; “el auditorio más grande del país con capacidad para 1150 personas”. También se refirió a la entrega, el próximo 23 de abril, de la Fexco Arena para más de 30 mil espectadores, “todo eso traerá economía para Cochabamba”, dijo.



Asimismo, adelantó parte de su planificación vial: “Vamos a poner el plan de gobierno que hemos ofrecido. Empezaremos con el túnel de la integración para desfogar todo el tráfico pesado que viene desde la avenida Petrolera y no entre a la ciudad… haremos un túnel del nivel de una ciudad”. También se refirió a temas clave como: agua, mercados, río Rocha y salud.

Reactivación económica



Más allá de la infraestructura, el alcalde electo reconoció que uno de los principales retos será la situación económica. En ese sentido, planteó la necesidad de generar empleo y atraer inversión.



“Tenemos que reactivar la economía”, afirmó, vinculando el desarrollo urbano con la generación de oportunidades laborales. La estrategia, según sugirió, pasará por impulsar proyectos que activen distintos sectores productivos del municipio.

Debate y



confrontación política



Reyes Villa también se refirió a su ausencia en el último debate electoral, asegurando que el resultado terminó favoreciéndolo políticamente.



“Fue un apoyo significativo para mí ese debate, dos de los candidatos abandonaron el set, eso significó que no estaban yendo a darle propuestas a Cochabamba, estaban yendo a atacar a Manfred, y la gente lo que quería era propuestas. Todo el debate se concentró en torno a Manfred”, afirmó.

Gobernabilidad



En el plano político, el alcalde electo abordó también la situación de la gobernación de Cochabamba y un posible escenario de segunda vuelta.



“Hasta el momento hay segunda vuelta, y asegur que ganaremos… por eso están nerviosos… diciendo que van a marchar y creen que por la fuerza lograrán… están amenazando con la cultura del bloqueo”, afirmó.



No obstante, abrió la posibilidad de coordinación institucional, incluso con autoridades de distinta línea política: “En el hipotético caso de que gane Loza la gobernación, la relación con la alcaldía será como la que existe ahora… un trabajo combinado… si tienen intención de trabajar por Cochabamba, no hay problema, nosotros estamos abiertos”.



Aunque también advirtió posibles tensiones: “Si quieren bloquear y poner una serie de obstáculos, ahí puede haber problemas. Porque Cochabamba no quiere bloqueos. Yo busco siempre la unidad, la paz”.

Compromiso



El cierre de la entrevista estuvo marcado por una frase que resume el tono de su propuesta: “Vamos a trabajar duro por la Llajta”. La expresión, profundamente arraigada en la identidad cochabambina, refuerza la idea de una gestión basada en el esfuerzo y la entrega total.

Expectativas



Reyes Villa apuesta por una narrativa de acción inmediata, apoyada en su experiencia y en la legitimidad de su victoria. Sin embargo, también deja en evidencia la magnitud del desafío: transformar expectativas en obras, y promesas en resultados medibles.



En una ciudad con demandas acumuladas en infraestructura, servicios y empleo, la efectividad de su gestión será puesta a prueba desde el inicio. Por ahora, su mensaje es claro: trabajo intensivo, ejecución rápida y compromiso total con Cochabamba.

Modernización



Uno de los puntos más reiterados fue la necesidad de impulsar un plan agresivo de obras públicas, desde la salud, educación e inversión. Reyes Villa habló de transformar Cochabamba mediante proyectos de infraestructura y modernización urbana.



El alcalde electo también abordó la situación económica del municipio, reconociendo la necesidad de generar empleo y dinamizar la economía local.



“Tenemos que reactivar la economía”, afirmó, planteando que su gestión buscará atraer inversión y promover iniciativas que impulsen la actividad productiva. En ese sentido, vinculó el desarrollo urbano con la generación de oportunidades laborales, en una lógica de crecimiento integral.



Gestión abierta al diálogo



Más allá de las obras, Reyes Villa hizo énfasis en el componente político de su futura administración. Señaló que será fundamental construir consensos y mantener canales de diálogo con distintos sectores.