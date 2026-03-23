Cartelera: El legado de Los Iracundos llega a Cochabamba

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 23/03/2026 a las 8h36
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ELos Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velásquez, continúan su legado en 2026 con el “Amor y Fe Tour”. El concierto de la banda uruguaya en Cochabamba destaca en la agenda cultural de la semana.

LUNES 23

En el marco de “Francofonía 2026”, la Alianza Francesa de Cochabamba presenta la película mexicana “Mariana, Mariana”. La función comienza a las 19:00 y el ingreso es gratuito.

MARTES 24

La academia Stars Kids Music Show presenta “Disney rock”, un show en vivo donde “tus canciones favoritas se transforman en pura energía rock”. La cita es en el teatro Adela Zamudio desde las 19:00.

MIÉRCOLES 25

Estudio Kinesis pone en escena el Festival de Danza Kinesis 2026” en el teatro Adela Zamudio a partir de las 19:30. La presentación se reprisa el jueves en el mismo lugar y horario.

JUEVES 26

El reconocido cantante Juan Enrique Jurado protagoniza el concierto “51 años cantando”. El espectáculo musical arranca a las 19:30 en el icónico teatro José María Achá y se replica el viernes a la misma hora y en el mismo escenario.

El recorrido inmersivo El Palacio Suena: Meteora y las estrellas ya inició su viaje estelar y esta semana continúa con nuevas funciones. La tercera travesía comienza el jueves y se extiende hasta el domingo

VIERNES 27

La legendaria banda uruguaya Los Iracundos se presenta en Centro de Convenciones El Portal a partir de las 20:00.

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